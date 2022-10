Spanische Literatur : Junge Autoren und das Leben am Rand

Viele der neuen spanischen Autoren wurden geboren, als die Welt ihrer Eltern noch ungefähr so aussah: Club in Sevilla, 1973. Bild: Barbara Klemm

Seit dem letzten spanischen Auftritt als Gastland der Frankfurter Buchmesse im Jahr 1991 hat Spanien sich selbst umgekrempelt. Erst segelte das Land in einem Höhenflug voller Optimismus in die erste Reihe der europäischen Nationen, wurde schick, hipp und cool – und dann stürzte es durch das, was man ver­harmlosend „Immobilienkrise“ nennt, ver­­heerend ab. Von gegenwärtigen Krisen wie der Pandemie ist in der spanischen Literatur dagegen noch kaum die Rede. Außer bei einem Einzelgänger wie J. A. González Sainz, Jahrgang 1956, der wieder in seine Heimatstadt Soria gezogen ist, zurück in die tiefste kastilische Provinz. Sein bisher unübersetztes Buch mit harschen, sich zu großartigen Weltbeschimpfungen aufschwingenden Reflexionen nennt er „La vida pequeña“, das kleine Leben. Wir sollten, empfiehlt González Sainz, wieder sehen lernen jenseits der Bildschirme, das Tempo drosseln und die Dinge reduzieren.

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin.

Der 2015 gestorbene Schriftsteller Ra­fael Chirbes, ein ähnlich skeptisches Gemüt, hat in seinen erschütternden Tagebüchern der Jahre von 1984 bis 2005 (Kunstmann Verlag) etwas über den Hype von 1992 gesagt, dem er von Beginn an misstraute. In jenem fernen Jahr durfte Barcelona die Olympischen Spiele ausrichten und Sevilla die Expo. 1992 wurde zum Lichtjahr ausgerufen, mit internationalem Glanz, neuer Urbanität und – bald darauf – einem Boom ausländischer Touristen, der nahtlos in die Party- und Billigfliegerwelle der Nullerjahre überging. Das alles ist vorbei. Nimmt man 2008 als Jahr für den Crash und 2011 als Geburtsstunde einer Gegenbewegung, die man die „Empörten“ oder auch den „15-M“ genannt hat - nach dem Camp an Madrids Puerta del Sol am 15. Mai -, zeigen sich jetzt auf der Frankfurter Buchmesse einige Autoren, die in den Zeltlagern dabei waren oder zumindest von der Welle des sozialen Protests geprägt wurden.