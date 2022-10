Diskurskritik : Die gespaltene Gesellschaft und ihre offenen Briefe

Wer Aufmerksamkeit will, muss nur behaupten, dass sich in Deutschland zwei Lager gegenüberstehen. Bewiesen wird die populäre Phrase nicht. Was ist überhaupt an ihr dran? Vorabdruck aus dem Buch „Die gespaltene Gesellschaft“.

Zuletzt wurde ein „offener Brief“ in der Frage der Verteidigungspolitik angeblich an die Regierung gerichtet, um sie zu bitten, der Ukraine keine schweren Waffen zu liefern. Tatsächlich zielte er aber wie jeder solcher Text, dem eine Unterschriftenliste beigefügt ist, auf ein Medienecho ab. Denn wann hätte je schon einmal eine Regierung auf einen offenen Brief geantwortet? Stattdessen antwortete ein entgegengesetzter offener Brief, und anschließend wurden die Zahlen derjenigen verglichen, die jeweils zu unterschreiben bereit waren. Es folgten Zeitungsbeiträge und Interviews, in denen Unterzeichner erläuterten, was sie unterzeichnet hatten, sowie Einladungen in Talk-Shows.

Jürgen Kaube Herausgeber.

Die Spaltung der Gesellschaft wird oft mehr behauptet als nachgewiesen. Der Verwechslung der behaupteten mit einer tatsächlichen Spaltung kommt es entgegen, dass Demokratie zunehmend heißt: ständige Kommunikation über Politik. Kein Auftritt, kein Nichtauftritt und kein Verhalten der Politiker, das nicht kommentiert und selbst für politisch relevant gehalten wird, weil es die Wählermeinung beeinflusst. Jegliche Mitteilung eines Funktionsträgers kann dabei auf die Goldwaage gelegt werden. Für den Ausgang der vergangenen Bundestagswahl war ein deplaziertes Lachen im Hintergrund einer Präsidentenansprache und die Kommunikation darüber von Gewicht. Hochgradig ungeschicktes Auftreten einer anderen Kandidatin führte aufgrund angeblicher Zweifel an ihrem Charakter zum Absturz ihrer Zustimmungswerte, die, kaum war sie im Amt, wieder in die Höhe schossen. Das öffentliche Auftreten der Politiker ist ein fortlaufender unverbindlicher Persönlichkeitstest. Fernsehduellen werden dabei informative Qualitäten zugeschrieben.