Identitätspolitik-Debatte : Der Vorrang der Wahrheit vor der Demokratie

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dennoch kann sie angetastet werden und wird sie angetastet, weswegen dieser Satz aufgeschrieben werden musste. Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen und von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet wurden. Doch die Rechte kommen nicht mit der Geburt und der Natur, sondern mit dem Rechtsstaat, in dessen Gründungsurkunde sie festgehalten werden. Deshalb können sie geändert und verschieden interpretiert werden.

Das Recht hat sich, mit anderen Worten, in der Neuzeit allmählich von religiösen, moralischen und wissenschaftlichen Begründungen gelöst. Gälte es kraft einer Wahrheit, müsste nicht über es entschieden werden. Moderne Rechtsordnungen bedürfen darum auch keiner spezifischen Glaubensüberzeugung, es kann dem Bürger des Rechtsstaats, mit einem Wort Thomas Jeffersons, gleichgültig sein, ob sein Nachbar an zwanzig Götter glaubt oder an keinen. Deswegen spielt es im Rechtsstaat auch keine Rolle, ob jemand der Philosophie Immanuel Kants anhängt oder lieber Thomas von Aquin liest.