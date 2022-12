Biographie über Jacob Taubes : Lebenslauf eines Stimmenimitators

Über den Religionsphilosophen Jacob Taubes sind Zeit seines Lebens von denen, die ihn kannten, scharfe Urteile gefällt worden. Die vorliegende Biographie zählt sie alle auf, sie berichtet von einem dubiosen Leben. Schon an dem hochbegabten Spross einer jüdischen Rabbiner- und Gelehrtenfamilie, der 1923 in Wien geboren wurde und dessen Eltern 1936 nach Zürich umzogen, nahmen die Zeitgenossen fragwürdige Züge wahr. Er galt als arrogant und quirlig, ideenreich und quecksilbrig, faul und prahlerisch, „brillant, pervers, dämonisch, manipulativ“, wie es an einer Stelle heißt. Er verbreite „prätentiösen Unsinn“ (Joseph Agassi), neige zu „philosophischen Ludereien“ (Gershom Scholem), sei von „schamlosem Ehrgeiz“ (Leo Strauss) getrieben. Einerseits war Taubes belesen und kannte immer alles, wusste zu allem etwas zu sagen, andererseits hielt er auch spontan Reden über Philosophen, die man eigens für ihn erfunden hatte, um ihn mit seinem prätendierten Alleskennertum hereinzulegen.

Mit der Wahrheit stand Taubes in lockerem Kontakt. Er bluffte gern und gab fremde Gedanken oft als die eigenen aus. Von dem einzigen Buch, das er mit dreiundzwanzig geschrieben hatte, hat er später behauptet, existiere eine Langversion, die aber nie aufgetaucht ist. So wenig, wie es die beiden Bücher gab, die er in einem Bewerbungsschreiben 1954 als „im Erscheinen“ ankündigte. In New York hält er in dieser Zeit Vorträge, die auf Texten beruhen, die andere in Jerusalem geschrieben haben. Er spricht von einem 150-seitigen Manuskript über die Politische Theologie des Maimonides, das aber nie jemand gesehen hat. Je älter er wurde, desto jünger machte er sich in Lebensläufen, um das Wunderkind zu konservieren. Im privaten Umgang war er ein Indiskretin. Für das eigene Fortkommen war er zu jeder Niedertracht bereit. Später, als er Professor in Berlin war, bekam er dort den Spitznamen „Jakob der Lügner“. Der Gräzist Jean Bollack nannte ihn aufgrund seiner Erfahrungen mit dem hochschulpolitischen Intriganten Taubes „die Inkarnation des Bösen“.

Welches ideengeschichtliche Interesse verdient eine solche Person? Jerry Z. Muller, Historiker aus Washington, schreibt immerhin fast achthundert Seiten über sie und hat dafür zwanzig Jahre lang eine große Zahl von Zeitzeugen und Archiven befragt. Akribisch folgt er Taubes auf dessen Weg von Zürich nach New York, Jerusalem, Cambridge Mass. und schließlich Berlin, schildert Hunderte von Begegnungen, zahlreiche Affären und die Gedanken noch jedes Aufsatzes von Taubes.

Zu eigenen Studien drang er nie durch

Sie handeln fast alle von der Lage der Religion in der modernen Welt. Seit zweitausend Jahren muss insbesondere das Christentum umgedeutet werden: weil nicht eingetreten ist, was vorhergesagt wurde, und weil historische Forschung samt naturwissenschaftlicher Erkenntnis die überlieferten Texte und Wundermärchen alt aussehen lassen. Taubes schwebte demgegenüber eine interdisziplinäre Religionswissenschaft vor, die das Feuer der Religion auch unter den Umständen des gestorbenen Gottes bewahren sollte. Seine Devisen waren dabei: Weltablehnung, Bruch der Gesetze, Erlösung durch Sünde. Es interessierten ihn die sich ständig erneuernden Versuche, mittels religiöser Argumente und Praktiken der Versuchung zu widerstehen, sich in der Welt einzurichten.