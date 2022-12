Buchmarkt Italien : Bitte mehr als Pizza und Mandoline

Italien wird im Jahr 2024 Ehrengast auf der Buchmesse Frankfurt sein. Es stand schon einmal dort im Mittelpunkt, 1988 war das, als die Kategorie Ehrengastland noch gar nicht existierte. Das italienische Organisationsteam hatte damals ein Jahr Zeit, Italiens Auftritt als „Schwerpunktthema“ vorzubereiten. Es schuf Erstaunliches: Das „Land, wo die Zitronen blüh’n“ präsentierte sich als arkadisches Traumland voller Kunst, Geheimnisse, Geschichte. Der Messebesucher fand sich in der Frankfurter Kongresshalle in Plastikfassaden wieder, errichtet von Viscontis Bühnenbildner Mario Garbuglio: mit mittelalterlichen Tempelchen, neoklassizistischem Theater und Umberto Ecos Klosterbibliothek aus den Cinecitta-Filmkulissen von „Der Name der Rose“. Damals ging es vor allem darum, der deutschen Erwartungs­haltung als Sehnsuchtsland zu entsprechen. Der deutsche Kulturtourismus sollte angekurbelt werden.

Knapp 35 Jahre später ist die Welt eine andere. Die kulturellen Beziehungen zu Deutschland sind eng. „La Germania“ ist mit gut zwanzig Kultureinrichtungen in Italien vertreten, das seinerseits fünf Kulturinstitute auf deutschen Boden unterhält – die höchste Zahl für Italien im Ausland neben den Vereinigten Staaten. In Italien macht man sich jedoch nichts darüber vor, wie klischeebeladen die deutsche Perspektive ist: „Viele Deutsche denken bei Italien vor allem an Pizza, Strand, nea­politanische Mandolinespieler“, sagte Paola Passarelli, die Generaldirektorin der Bibliotheken des italienischen Kulturministeriums auf einem Podium von „Più libri più liberi“ (Mehr Bücher, mehr Freiheit), Italiens Buchmesse der kleineren und mittleren Verlage, die am Sonntag in Rom zu Ende gegangen ist. Die Buchmesse Frankfurt müsse als Chance für Korrekturen dieses Bildes begriffen werden.

Passarelli griff damit den Faden auf, den Ricardo Franco Levi, der Präsident des italienischen Verlegerverbandes, durch sämtliche Gespräche über Italiens Teilnahme als Ehrengast führte. Die sei „wie ein olympischer Sieg auf dem Gebiet der Kultur“. Er müsse ge­nutzt werden, „um die italienische Kultur aufzuwerten und um mit Stereo­typen aufzuräumen“. Die italienische Literatur und deren Autoren werden natürlich Herzstück des Gastlandauftritts sein. Zudem stellt Levi sich Veranstaltungen vor, die Italien vor allem als Land mit Zukunftsblick präsentieren: als eines der Innovationen in Architektur, Mode, Design, aber auch als dynamisches Einwanderungsland und Schmelztiegel vieler Kulturen.

Seine Buchkultur will Italien nicht auf nationalistische Weise vermitteln

Was in Rom auf mehreren Bühnen an­gedacht und diskutiert wurde, hatte erfreulicherweise nichts mit der rechtspopulistisch eingefärbten „Made in Italy“-Doktrin der neuen Regierung zu tun. Der Ort, um die Öffentlichkeit mit einzubeziehen, war gut gewählt. Mit ihren etwa fünfhundert Ausstellern gilt „Più libri più liberi“als eine der wichtigsten Kulturveranstaltungen Roms. In diesem Jahr zählte die Messe 100 000 Besucher, und nirgendwo sonst lässt sich die Vitalität, Stärke und Leidenschaft der kleineren und mittleren italienischen Verlage besser erleben.

Zu Gast waren auch Juergen Boos, der Direktor der Buchmesse Frankfurt sowie Jean-Baptiste Passè, Direktor des Festival du livre de Paris, wo Italien im Jahr 2023 Gastland sein wird. „Wie wird Italien bei Ihnen zu Hause wahrgenommen?“, fragte Levi. „Glamour, Fashion und Elena Ferrante“, sagte Passè. Boos schilderte dagegen, wie unglaublich präsent die italienische Li­teratur noch vor gut zwanzig Jahren gewesen sei. Damals hätten Verleger wie Klaus Wagenbach oder Michael Krüger auf persönlicher Ebene den Kontakt zu Italiens Literaturbetrieb gepflegt. „Sie wussten, was passiert, kannten und trafen die Autoren, waren ständig im Gespräch mit ihnen. Diese Kultur der Begegnung sollte unbedingt wiederbelebt werden.“ Die jüngere Ge­neration der Verleger brauche diese Art von Netzwerken ebenfalls, wenn man Literatur auch abseits der großen Publikumserfolge wie Elena Ferrante wolle.

Er selbst habe noch nichts von Ferrante gelesen, sagte Boos. Sein italie­nisches Lieblingsbuch sei Italo Calvinos „Wo Spinnen ihre Nester bauen“. Einen vielfältigeren Buchmarkt wünscht sich auch Italiens Verlagsbranche. Sie will Übersetzungen fördern, die, wie Passarelli sagte, so gut sein sollen, dass ein Ausländer sich nach der Lektüre nicht mehr als derselbe fühle. Auch so kann Kulturvermittlung funktionieren.