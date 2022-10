Spanische Literatur : Sie glaubt an die Zukunft der Bücher

In sehr einfachen Worten erzählt, geht diese Geschichte so: Eine spanische Altphilologin, die sich schon immer mit der Bücherwelt der Antike beschäftigt hatte, wollte einen langen Essay über ihr Lieblingsthema schreiben. Aber da sie auch schon zwei Romane veröffentlicht hatte und eindeutig eine Erzählerin in ihr steckte, wurde aus dem gelehrten Buch eine Mischform aus Studie, Anekdotensammlung und Abenteuergeschichte des Wissens oder, mit ihren eigenen Worten, ein „Liebesbrief an das Buch in der Antike“. Es geht um die Bibliothek von Alexandria, die Materialität des Geschriebenen, also Tierhäute und Papyrus, um frühe Bücherräuber, Schreiben als Opposition und die Eroberung der Alten Welt durch das Medium der Schrift.

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin. Folgen Ich folge

Irene Vallejo, so der Name der heute 43 Jahre alten Autorin, wandte sich in Madrid mit ihrem Manuskript an den renommierten Verlag Siruela, und als man ihr dort sagte, man wolle es unbedingt drucken, selbst wenn es sich nicht gut verkaufe, war Vallejo überglücklich. Das Buch mit dem poetischen Titel „El infinito en un junco“ – Die Unendlichkeit in einem Schilfblatt – erschien in Madrid im Herbst 2019. „Für Buchpräsentationen hatte der Verlag kein Geld“, erzählt Vallejo, „also sind wir mit dem Auto nur in die Städte gefahren, wo wir bei Freunden auf der Couch schlafen konnten.“

Erst ging es langsam mit dem Verkauf, dann schneller und während der Pandemie dann plötzlich in rasendem Tempo. Vallejos Werk wurde durch den Enthusiasmus von Lesern und Buchhändlern zum Symbol für eine bessere Welt, ein Therapeutikum, um den knallharten Lockdown zu überstehen. Drei Jahre später hat das Buch in Spanien neun Literaturpreise gewonnen und mehr als 400.000 Exemplare verkauft. Die Übersetzungsrechte gingen in 35 Länder, es könnten aber auch schon ein paar mehr sein. Im Deutschen ist das Werk als „Papyrus“ bei Diogenes herausgekommen. Wenn am 3. November die amerikanische Ausgabe erscheint, deren Klappentext einen „astounding million-copy global bestseller“ verheißt, dürfte die nächste Zündstufe erreicht sein.

Schreiben am Rand des Prekariats

Wie ist es, in so kurzer Zeit von einer unbekannten Autorin zu einem Weltphänomen zu werden? Wenn man mit Irene Vallejo und ihrem Mann Enrique Mora durch ihre Heimatstadt Saragossa spaziert und sich die Einzelheiten erzählen lässt, wird die Geschichte zunächst rätselhafter. Und dann viel realer: ein Geschehen, das dankbar angenommen, aber auch nicht überbewertet wird. Tatsächlich würden wohl beide, Irene Vallejo und Enrique Mora, von sich sagen, sie seien in dem Wirbel dieselben geblieben. Weil das Wichtigste schon vorher da war: Leiden und Abschied. Dann Leiden und neues Leben.

„Hier“, sagt Vallejo, „haben wir uns vor gut zehn Jahren kennengelernt.“ Sie zeigt auf die schöne Fassade eines Museums, das dem Bildhauer Pablo Gargallo gewidmet ist, einem Freund Picassos. Die Abfolge der darauf folgenden Ereignisse wird in den Gesprächen der nächsten Stunden klarer. Irene Vallejo träumte nach ihrer Promotion in Saragossa und Florenz – Thema: das Buchwesen in der Antike – von einer akademischen Karriere, als ihr Vater die Krebsdiagnose bekam. Sie brach ihre Laufbahn ab und pflegte ihn bis zum Ende, drei Jahre lang.