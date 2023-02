Vor mehr als zwanzig Jahren hat das Ehepaar Andrea Paluch und Robert Habeck, beide waren damals noch im literaturwissenschaftlichen Promotionsstudium, einen Roman geschrieben. Eine Weiterdichtung des „Schimmelreiters“ (1888) von Theodor Storm in die Gegenwart hinein: Der Deichgraf und seine Frau sind in der Sturmflut gestorben, Jahre später kehrt die tot geglaubte Tochter heim ins Dorf und stört dort den falschen Frieden. „Hauke Haiens Tod“, preisgekrönt, ist der erste einer Reihe von gemeinsamen Romanen des heutigen grünen Wirtschaftsministers Habeck und der Schriftstellerin Paluch. Jetzt ist er für das Fernsehen verfilmt und das Buch neu aufgelegt worden. Fragen an die eine Hälfte des Duos, Andrea Paluch.

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge