Als er mit etwas Verspätung von den „schweren Verlusten“ der Bevölkerung in seiner Heimatstadt erfuhr, machte sich der Dichter Hans Leip am 26. Juli 1943 vom Bodensee aus auf den Weg nach Hamburg. Zwei Tage zuvor, in der Nacht vom 24. auf den 25. Juli war ein Verband von fast achthundert britischen Flugzeugen in den Luftraum über Hamburg gezogen, die abgeworfenen Bomben hatten ganze Stadtviertel zerstört und in Brand gesetzt, sodass noch in den nächsten Tagen dichter Rauch die Julisonne verdunkelte. Weitere Luftangriffe sollten in den Tagen bis Anfang August folgen. Die Zahl der Opfer der „Operation Gomorrha“ wird auf insgesamt etwa 40.000 geschätzt.

Hans Leip, der am Nachmittag des 26. Juli in Hamburg angekommen war, hielt den ersten Eindruck der zerstörten Stadt fest – nicht mit Worten, sondern mit dem Zeichenstift. Vom Bismarckstein in Blankenese aus malte er die Brandwolke über Hamburg, die hell strahlend fast das ganze Bild einnimmt und die kleinen schwarzen Ruinen am unteren Rand fast erdrückt – „die brennende Stadt leuchtete über die vielen Kilometer hin genug, so dass ichs hinkriegen konnte mit dem schwarzen Kreidestift“, erinnerte er sich später an diesen Moment.

Leip war, als er vor den Trümmern seiner Geburtsstadt stand, knapp fünfzig Jahre alt. Sein Vater war Arbeiter im Ham­burger Hafen gewesen, die Familie wohnte in der Langen Reihe unweit von Hauptbahnhof und Außenalster. Der begabte Sohn Hans wurde Lehrer und im Ersten Weltkrieg Soldat. 1915 schrieb er als Rekrut in Berlin das Gedicht „Lili Marleen“ als Hommage an gleich zwei junge Frauen, die Lili und Marleen hießen, das er erst 1937 im Band „Die Hafenorgel“ veröffentlichte. Vertont von Norbert Schultze, wurde es im Zweiten Weltkrieg seit 1941 allabendlich vom Soldatensender Belgrad ausgestrahlt und weithin berühmt.

Auch sein Autor hatte seit den Zwanzigerjahren eine Reihe von erfolgreichen Büchern veröffentlicht, etwa 1925 den Störtebeker-Roman „Godekes Knecht“, den Thomas Mann schätzte. Leip, der auch als Grafiker arbeitete, führte nach dem Ersten Weltkrieg in Hamburg ein Leben als Bohemien. Ein schönes Zeugnis davon ist das 2005 aus dem Nachlass herausgegebene „Tage- und Nächtebuch der Hamburger Puppenspiele“, in dem Leip den letztlich gescheiterten Plan zur Eta­blierung einer expressionistischen Puppenbühne in Hamburg schildert – es kam nur zu einer einzigen Aufführung, die wegen der großen Berauschtheit der Spieler wie des Publikums scheiterte. Allerdings schrieb Leip, der für das Unternehmen vor allem als Bildkünstler tätig gewesen war, dafür auch einen knappen Dreiakter, den er später als Buch veröffentlichte. Er erzählt von vier Toten, die sich aus den Gräbern erheben und vergeblich an ihr gewohntes Leben anknüpfen wollen – ein solcher Austausch auf der Schwelle zwischen Tod und Leben klingt auch in der fünften, 1937 ergänzten Strophe von „Lili Marleen“ an, in der es heißt: „Aus dem stillen Raume, aus der Erden Grund / Küsst mich wie im Traume dein verliebter Mund.“ Der Soldat, der in den ersten drei Strophen des Gedichts Abschied von Lili Marleen genommen hatte, scheint die ­Geliebte im Leben nicht mehr wieder­gesehen zu haben.