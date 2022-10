Am Lago di Bracciano : Der See

Ich war sechs Jahre alt, als mir nach dem Baden im See die Beine juckten, an der Oberfläche schwamm ein sehr weißer Schaum – Waschmittel, Schmutz –, und die Haut wurde rot wie bei einem Sonnenbrand. Am nächsten Tag erwachte ich regelmäßig mit Blasen an den Knöcheln, sie platzten auf und wurden größer und schuppig, die Haut zog sich zurück und bildete Blätter wie Hortensienblüten. Ich verstand den Grund nicht, ich dachte, das sei Schuld der Enten und ihrer Federn, die auf dem schwarzen Sand herumlagen, der Art, wie sie sich um uns Mädchen scharten und eifersüchtig schienen auf das Wasser und die Steine, den ganzen See. Das Baden wurde mir eine Zeitlang verboten, also lief ich am Ufer auf und ab und schaute voller Verlangen aufs Wasser, sammelte Holzstücke und Steine, eines Tages hob ich sogar eine Rose auf und bemerkte, dass jemand mindestens zehn davon am Ufer verstreut hatte, ich malte mir einen Zauber aus oder ein königliches Fest.

Die Jahre vergingen, und die Blasen kamen nicht wieder, aber dass das Wasser nicht sicher war, spürte ich stets an meinem Leib, schlammiges Wasser, schweres Wasser, ideal für Kopfsprünge und zum Ballspielen, aber nicht für ausdauerndes Schwimmen, das mir Angst machte. Oft hieß es, dass jemand ertrunken sei: zwei Mädchen, ein Besoffener, eine ganze Familie. Mörderinnen waren die Algen, bösartige Feindinnen des Liegens auf dem Wasser, stets bereit, in der Finsternis des dunklen Wassers zu erblühen und sich um die Knöchel zu schlingen.