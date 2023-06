Frankfurter Anthologie : Czesław Miłosz: „Von Engeln“

Ein schöner Gedanke: dass die Gesänge von Amsel, Drossel, Fink und Star ihren Ursprung in den Melodien der Himmelsgeister haben. Aber verstehen wir auch, was sie uns sagen wollen?

Engel sind beliebt bei kleinen Kindern oder esoterischen Schwarmgeistern, aber selten ein Thema für ernsthaft denkende Menschen. Der polnische Dichter und Denker Czesław Miłosz (er lebte von 1911 bis 2004) nimmt sie ernst. Doch hat er nicht die Rauschgoldengel im Sinn, auch nicht die blond gelockten Knäblein barocker Kirchen. Er nennt sie „Boten“, was sie ja in der Hauptsache sind. Das deutsche Wort Engel stammt vom griechischen „angelos“. Das bedeutet so viel wie Botschafter, Abgesandter oder eben Bote und klingt in vielen Sprachen ganz ähnlich: angel, ange, angelo.

Gleich zu Beginn beklagt Miłosz den schnöden Rationalismus der Moderne, der den Engeln die weißen Kleider und die Flügel genommen hat und der ihre Existenz bestreitet. Knapp setzt er den Kontrapunkt: „Ich glaube euch dennoch, / Boten.“ Und nun bezieht er sich auf die alte Vorstellung vom Himmelszelt, wie sie etwa der Psalm 104 ausmalt, wenn er von Gott sagt: „Du hüllst dich in Licht wie in einen Mantel, / du spannst den Himmel aus gleich einem Zelt.“ Dieses Zelt ist „die umgestülpte Welt“, gefügt aus „schwerem Gewebe, bestickt mit Sternen und Tieren“. Hier sind die Engel zu Hause. Sie betrachten die Nähte der Zeltbahnen und wissen, was jenseits davon liegt.

Zuweilen machen die Engel Rast auf unserer Erde. Wer so aufmerksam ist wie der Dichter, der kann ihre Spur er­kennen: „im Duft der Äpfel im Abenddämmer“ oder in jenem engelshaften Gesang, den die Vögel hören und imitieren. Ein schöner Gedanke: dass die Melodien von „Amsel, Drossel, Fink und Star“, wie es im Volkslied heißt, ihren Ursprung in den Melodien der Himmelsgeister haben.

Eine Erweckung des Dichters

Dem Einwand, das alles sei ein bloßes Hirngespinst, widerspricht Miłosz mit größter Entschiedenheit. Angenommen, die Engel wären ausgedacht, dann wären auch die Menschen bloß ausgedacht. Das stimmt nicht, sagt Miłosz, und er liefert den „Beweis“ dafür: Er hat die Stimme der Engel gehört, und er hat das, was sie ihm sagen wollten, verstanden; zwar nur „in etwa“, und außerdem geschah es in der Nacht, in einem Traum. Doch selbst jetzt, da der Tag anbricht und der Traum verflogen ist, bleibt das unabweisbare Gebot: „tu, was du kannst.“

So könnte man das Gedicht nacherzählen. Es trägt Züge einer Predigt, eines kleinen Traktats, und es mündet in die pragmatische Botschaft: Die Tat­sache der Engel entbindet dich nicht von der Aufgabe, den neuen Tag zu deinem eigenen zu machen. Zugleich erzählt das Gedicht von einer Entdeckung, einer Er­weckung des Dichters. Er wandert von Bild zu Bild, vom bestickten Himmelszelt bis zu den überirdischen Geistern, die „mit Blitzen gegürtet“ sind.

Eine Fußnote gibt Ort und Zeit der Niederschrift an: „Berkeley, 1969“. Da­mals war Czesław Miłosz Professor für Slawistik an der University of California in Berkeley. Im selben Jahr veröffentlichte er auf Englisch seine „Geschichte der polnischen Literatur“. Die Gedichte jedoch, die er seit den Dreißigerjahren regelmäßig in einem polnischen Exil­verlag publizierte, schrieb er auf Polnisch, und da es lange keine Übersetzungen gab, war er als Lyriker nur einem kleinen Kreis vertraut. Die einzige Schrift, die ihn international bekannt und bei seinen Feinden verhasst gemacht hatte, war sein 1953 erschienenes Buch „Verführtes Denken“ (The Captive Mind), wo er kritischen Rückblick auf seine kurze kommunistische Phase hielt. Er diskutierte die unlösbaren Widersprüche, die das System den Intellektuellen auferlegte. Wie viele andere hatte er nach dem Ende des Nazi-Terrors im Kommunismus eine Verheißung erblickt. Von 1945 bis 1950 war er Kulturattaché der Volksrepublik Polen in den Vereinigten Staaten und in Paris, geriet jedoch schnell unter ideologischen Verdacht, als der Stalinismus in Warschau angekommen war. Miłosz emigrierte nach Frankreich.

Der Streit, der sich am „Verführten Denken“ entzündet hatte, war eine Generation später auf dem sonnigen Campus von Berkeley schon fast ver­gessen. Die Kollegen und Studenten von Miłosz wunderten sich, als sie 1980 hörten, er erhalte den Nobelpreis. Kaum einer hatte das Buch von 1953 gelesen, fast niemand seine Gedichte. Man muss sich dieses Leben vor Augen halten, um zu begreifen, welch großartige humanitäre Rolle die Vereinigten Staaten in der Geschichte der Emigration gespielt haben. Achtzehn Jahre lebte und lehrte Miłosz in Kalifornien.

Nachdem er den Nobelpreis erhalten hatte, wurde das rund dreißig Jahre geltende polnische Publikationsverbot endlich aufgehoben. Er konnte seine Heimat wieder besuchen. Natürlich waren die Polen stolz auf ihren berühmten Landsmann, obwohl nur die wenigsten sein Werk kennen konnten. Manche Nationalisten hingegen haderten mit ihm, weil er gelegentlich wissen ließ, dass er ein Litauer sei. Das alte Adelsgeschlecht, dem er entstammte, sprach zwar seit je Polnisch, siedelte aber in Litauen. In seinem autobiographischen Roman „Das Tal der Issa“, zuerst 1955 im Exilverlag erschienen, dann 1957 auf Deutsch, erzählt er von den litauischen Wäldern und Auen, von seinen Kindheitsjahren auf dem Gut der Großeltern und vom archaischen Leben der Bauern, die dem Katholizismus nicht weniger anhingen als dem hergebrachten Aberglauben.

Gleich zu Beginn des Romans heißt es: „Die Besonderheit des Issatals liegt in der Zahl seiner Teufel. Sie ist dort größer als anderswo.“ Obgleich Czesław Miłosz mit den Teufeln schon immer zu tun hatte, so haben die Engel am Ende doch obsiegt.