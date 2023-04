In Ihrem neuen Buch gehen Sie von dem aus, was Sie eine „populistische Wende“ nennen: vom Anstieg des nationalistischen Populismus während des letzten Jahrzehnts wie in den USA, in Brasilien, Indien, Ungarn – und in Israel, das im Zen­trum Ihres Buchs steht.

Ich habe vor drei Jahren begonnen, das Buch zu schreiben. Heute würde ich einen stärkeren Ausdruck wählen als Populismus. Vielleicht Postfaschismus, vielleicht Protofaschismus. Die Politik von Autokraten wie Trump und Putin, Modi, Orbán und Netanjahu hat faschistische Tendenzen, zersetzt die Demokratie von innen, obwohl sie diese offiziell nicht abschaffen will. Historischer Faschismus und Nazismus mit ihrer blutigen Geschichte waren selbsterklärt antidemokratisch, trotzdem gibt es Ähnlichkeiten. Eine – entscheidende – liegt darin, dass eine Gruppe, deren Angehörige üblicherweise die Mehrheit im Land bilden, ihre Überlegenheit über alle anderen erklärt und die Gleichbehandlung von Minderheiten nicht oder nicht mehr akzeptiert.