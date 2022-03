Eröffnung der lit.Cologne : Literatur im Schockzustand

Für eine spezielle Art von Angriff auf Wladimir Putin hat sich die Kölner Oberbürgermeisterin Henriette Reker bei der Eröffnung der nach zwei Pandemiejahren endlich wieder in Präsenz – und dann vor der Aussicht auf einen großen Krieg in Europa – stattfindenden lit.Cologne starkgemacht: „Wir sollten ihm Bücher schicken, viele Bücher.“ Das war gut aufklärerisch gedacht, Literatur als Völkerverständigung, aber es spiegelte hier vor allem die Hilflosigkeit, mit der der Westen auf den Einbruch des Barbarischen in die vermeintliche europäische Friedensinsel reagiert. Danach gestand Reker ein, dass die Stadt Köln mit den eintreffenden Schutzsuchenden aus der Ukraine bereits jetzt überfordert sei und sich von Bund und Land im Stich gelassen fühle.

Die innerhalb einer Woche auf die Beine gestellte, den hundertachtzig geplanten Lesungen vorangestellte und recht würdevolle Solidaritätsveranstaltung (allein die musikalischen Beiträge von der Pianistin Olga Scheps und der Sängerin Mariana Sadovska waren von ergreifender Wucht) dürfte einer der denkwürdigsten Abende in zweiundzwanzig lit.Cologne-Jahren gewesen sein, denn so gut wie nichts von der sonst in Köln immer parat liegenden Selbstgefälligkeit war hier zu spüren, kein Trotz-Stolz (immerhin wurden alle Eintrittsgelder gespendet), sondern eigentlich nur Trauer, Wut und Pessimismus, eine dreistündige Selbstanklage, die selbst diesen von Susanne Beyer gut moderierten Abend mit einbezog: Lesungen, beleuchtete Gebäude und „blau-gelbe Fanartikel“ seien schön und gut, war mehrfach zu hören, aber nicht das, was jetzt nötig sei. Nötig sei: Mut.