„pop_up- Buchmesse“ in Leipzig : Und die Messe findet doch statt!

Es ist doch Buchmesse in Leipzig. Aber kleiner, schlanker und charmanter als sonst – und nicht in den angestammten Hallen. Sie begann mit einem grandiosen Auftritt der ukrainischen Schriftstellerin Tanja Maljartschuk.

Die Messe hat noch nicht einmal richtig begonnen, da zeigt sie schon, was Worte ausrichten können: Leipzig, 17. März 2022, halb neun am Abend, auf der Bühne in der Schaubühne Lichtenfels sitzt die ukrainische Schriftstellerin Tanja Maljartschuk und trägt einen Text vor, den sie in diesen Tagen geschrieben hat.

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge



Er heißt „Anno belli“, das sei lateinisch, sagt sie fast verschämt, und bedeute Kriegsjahr, und sie erzählt darin, unter anderem, von einer Bekannten in Kiew, die immer abnehmen wollte, in der „Vorkriegszeit“, wie in der Ukraine jetzt alles genannt wird, was vor dem Überfall der russischen Armee geschah, jedenfalls passe dieser Freundin jetzt eine Hose, die immer zu eng gewesen sei, „ich selbst esse anno belli auch fast nicht mehr, nur das Nötigste, um mich bewegen zu können. Ich brauche Kraft, um zu weinen und Angst zu haben“, und je länger Tanja Maljartschuk liest, in die Stille und die Dunkelheit des Saals hinein, wo Österreich, Gastland der kommenden Leipziger Buchmesse 2023, sich an diesem Abend literarisch und musikalisch vorstellen will, je länger die in Wien lebende ukrainische Bachmann-Preisträgerin Tanja Maljartschuk liest, desto brüchiger wird ihre Stimme, desto leiser wird es.