Hat Ulrike Draesner den Vers „there was a door“ in Louise Glücks schönem Gedicht „The Wild Iris“ richtig übertragen mit der Wendung: „fand sich eine Pforte“? Heißt „door“ nicht ganz schlicht „Tür“, je­denfalls eher als „Pforte“, und heißt „there was“ nicht eigentlich, sicher recht platt, aber angemessen alltagsvertraut: „es gab“, statt augenscheinlich umständlicher: „fand sich“? Ulrike Drae­sner ist nicht nur eine geschickte, sondern eine weise Übersetzerin (und erst recht: Schriftstellerin). Sie mustert daher nicht, wie die weniger Weisen das tun, als wären sie bei einem Amt für Statistik beschäftigt, der Reihe nach einen vorliegenden Wortbestand durch, um ihn dann mehr oder weniger isomorph auf etwas abzubilden, das in einem deutschen Lexikon steht. Sondern sie zeigt auf, wie (nicht unbedingt: was) schon der Urtext in Sprache denkt. Wer Draesners Glück-Übersetzungen liest, darf stutzen.

Dietmar Dath Redakteur im Feuilleton.

Genau das will Glück aber von ihrem Publikum in allen Sprachen ohnehin: dass es stutzt. Zwar ist eine Übersetzung im Idealfall, um eine uralte Metapher zu ge­brauchen, ein Fenster in die Wortlandschaft des Originals. Aber dieses Fenster ist nicht entspiegelt, und es kommt sehr auf die Lichtverhältnisse an. Im Gedicht „Mirror Image“ von Louise Glück, das man im Band „Ararat“ (1990) findet, heißt es: „Tonight I saw myself in the dark window as / the image of my father, whose life / was spent like this, thinking of death, to the exclusion / of other sensual matters.“ Das lyrische Ich sieht sich im Spiegel als den eigenen Vater, der über den Tod „unter Ausschluss anderer sinnlicher An­gelegenheiten“ nachgedacht hat. Aber wie kann denn der Tod, das Ereignis, bei dem der Seele Hören und Sehen vergeht, etwas Sinnliches sein, und gar noch der Gedanke an den Tod, eine Reflexionsleistung? Wieder stutzt man.