Saul Friedländer 90 : Beschreibung eines Kampfes

Solange der Frankfurter Allgemeinen Zeitung an jedem Freitag ein edel illustriertes, auf hochglänzendem Papier gedrucktes Magazin beilag, erschien dort ein von einem prominenten Zeitgenossen ausgefüllter „Fragebogen“, vorgestellt als die Liste der Fragen, die der Schriftsteller Marcel Proust in seinem Leben gleich zweimal beantwortet habe. Das sei in den Salons der Vergangenheit ein beliebtes Gesellschaftsspiel gewesen, wurde Woche für Woche erläutert. „Wir spielen es weiter: heitere und heikle Fragen als Herausforderung an Geist und Witz.“ In der Ausgabe vom 6. November 1998 wurden die Antworten des Historikers Saul Friedländer gedruckt, der damals 66 Jahre alt war und wenige Wochen später nach München kam, um den Geschwister-Scholl-Preis der Landeshauptstadt und des bayerischen Buchhandels entgegenzunehmen.

Auf die Frage „Ihre Lieblingsnamen?“ gab der Professor der Universitäten von Tel Aviv und Kalifornien mit Sitz in Los Angeles zur Antwort: „Israel, Sara.“ Die meisten Leute nennen in dieser Ru­brik die Namen ihrer Kinder oder Partner oder auch literarischer Figuren; manche wählen auch Na­men, die in ihren Ohren nur schön klingen.

Was sind es für Personen, die Israel oder Sara heißen? Acht von ihnen kommen in einem Satz des zweiten Bandes von Friedländers Werk „Das Dritte Reich und die Juden“ vor, für dessen ersten Band dem Autor der Scholl-Preis zuerkannt worden war. Gustaf Israel Lefo und Sara Lefo, Klara Sara Schorff und Otto Israel Strauss, Olga Sara Strauss, Jenny Sara Dreyfuss, Nanette Sara Feidler und Alfred Israel Bo­denheimer nahmen sich in Mannheim laut einem Bericht der Staatsanwaltschaft am Morgen des 22. Oktober 1940 das Le­ben. An diesem Tag wurden die 6500 Juden Badens und der Saarpfalz ohne Ankündigung in den nicht von den Deutschen be­setzten Teil Frankreichs deportiert. Wa­rum alle diese Menschen dieselben Vornamen trugen, hat Friedländer im ersten Band erklärt. Eine am 17. August 1938 publizierte, von Hans Globke aufgesetzte Verfügung des Innenministeriums hatte die deutschen Juden verpflichtet, vom 1. Januar 1939 an dem Namen im Personalausweis, sofern sie nicht schon einen als jüdisch erkennbaren, in beigefügten Listen aufgezählten Vornamen trugen, Israel oder Sara hinzuzufügen.

Frankreich wurde seine intellektuelle Heimat

Der Reiz des Gesellschaftsspiels im Na­men Prousts liegt in der Verschlingung von Indiskretion und Diskretion: Die Antworten laden zur Nachfrage ein und verbieten sie zugleich. Friedländer markierte mit seinen Antworten, dass es für ihn heikle Fragen gibt, die er bei allem Geist und Witz schlecht in heitere verwandeln kann. Welche geschichtlichen Gestalten verachtet er am meisten? „Hitler.“ Welche militärischen Leistungen bewundert er am meisten? „Das ‚Debarquement‘ am 6. Juni 1944.“ Geboren 1932 in Prag, von den Eltern mit dem Namen Pawel ausgestattet, hat Friedländer seinem Lebensschicksal – seine Familie floh nach Frankreich, er über­lebte in einem katholischen Internat, die Eltern wurden deportiert und ermordet – den Stoff seiner wissenschaftlichen Le­bensarbeit abgewonnen. Im rettenden Versteck des Internats wurde er Paul-Henri gerufen, den Namen Saul nahm er 1948 nach der Ankunft in Israel an. Seine erste Stelle hatte er in Genf; 1965 erregte er Aufsehen mit einer Publikation deutscher diplomatischer Akten zur Kon­troverse um Papst Pius XII. und den Holocaust.