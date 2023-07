Zu den unglaublichsten Passagen in „Eine Frau flieht vor einer Nachricht“, dem großen Roman des israelischen Schriftstellers David Grossman,gehört eine über ein Funkgerät überlieferte Kriegserzählung. Es ist das unterbrochene Gemurmel einer Stimme, die um ihr Leben redet und die man nicht mehr vergisst: „Hallo, Israel, Heimat? Existierst du noch?“, röchelt der schwer verletzte Soldat Avram während des Jom-Kippur-Kriegs auf verlorenem Posten in sein Funkgerät, kurz bevor er in ägyptische Gefangenschaft gerät und tagelang gefoltert wird, weil er zu einer Einheit des Nachrichtendienstes gehört. Nur ein paar Kilometer weiter hört Ilan, der beste Freund, seine Stimme.

Julia Encke Verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Folgen Ich folge

In dem in Israel erscheinenden Blog „Die Bibliothekare“ erzählt jetzt Yael Ingel von Yossi Rivlin, einem ehemaligen Reporter bei „Voice of Israel“, dem diese Passage des 2008 erschienenen Buchs von Grossman bekannt vorkam. In den Achtzigerjahren war Rivlin einem Aufnahmetechniker mit eigenem Tonstudio in Jerusalem begegnet (es ist Avi Yaffe, der Vater der Autorin Yael Ingel), der 1973 mit einem Tonbandgerät am Suezkanal unterwegs gewesen war, als dort der Jom-Kippur-Krieg ausbrach. Ursprünglich hatte Yaffe dort Musik hören und die Stimmung aufnehmen wollen, jetzt dokumentierte er die Kommunikation der in den ersten Kriegsstunden angegriffenen Festungen am Suezkanal. Dem Reporter Yossi Rivlin erzählte er, wie er selbst mit vier Tonbändern den Rückzug schaffte und vor dem Inferno gerettet werden konnte. Und er erzählte ihm von einem Soldaten, Max Meman, der, von den ägyptischen Kämpfern bedroht, allein in einer anderen Festung festsaß und über Funk um Rettung bat. „Im Hauptquartier versuchten sie ihn zu beruhigen, obwohl sie wussten, dass sie nicht in der Lage waren, ihm zu helfen“, heißt es in dem Blog. „Die Hilflosigkeit, die in seinen Bitten zu hören war, war unerträglich hart, so hart, dass mein Vater am Ende die Aufnahme einstellte.“

Yossi Rivlin arbeitete in den Achtzigerjahren mit David Grossman zusammen, der damals Radiomoderator bei Kol Israel war. Auf der Grundlage der von Rivlin gefundenen Materialien bereitete Grossman einen Beitrag vor, der einige der Aufnahmen von Avi Yaffe enthielt und über die schwierigen Entscheidungen berichtete, die die wenigen in den Festungen belagerten israelischen Soldaten treffen mussten. Grossman sendete ihn 1987 am Vorabend von Jom Kippur; der Beitrag wurde weithin gelobt.

Mehr zum Thema 1/

Als Rivlin nach seiner Lektüre von „Eine Frau flieht vor einer Nachricht“ hörte, dass David Grossman im Café Tmol Shilshom in Jerusalem auftreten würde, ging er hin, und es kam zu einer Begegnung, die noch mal vor Augen führt, wie wichtig mündliche Stimmen, das Radio, das gesprochene Wort in der Literatur des Schriftstellers David Grossman sind. Ob es möglich sei, dass ein bestimmter Teil des Buches auf dem gemeinsamen Beitrag basierte, an dem sie viele Jahre zuvor gearbeitet hatten, fragte Rivlin. Und Grossman schirmte seine vom Licht geblendeten Augen ab, näherte sich, und ein Lächeln erhellte sein Gesicht: „Joseph? Ja! Klar! Es ist aus dem Beitrag!“