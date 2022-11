Das Leben des Helmut Dietl : Der reine, ganz normale Wahnsinn

Am 3. Dezember 1976 starb, ohne dass man vorher Warnzeichen oder eine Krankheit gesehen hätte, Else Dietl-Greiner in ihrer Wohnung an einem Herzinfarkt. Sie war 57 Jahre alt, und ihren Sohn riss dieser Tod aus einem Leben heraus, das von außen glücklich aussah und das er wohl auch selbst als einigermaßen gelungen empfand. Patrick Süskind berichtet, er habe geschrien am Telefon, laut und verzweifelt, als ob jemand erstochen würde. Dietl schreibt in seinen Notizen, er habe es nicht verstanden. Und dass danach nichts mehr wie vorher gewesen sei.

Was wohl mehr als eine Floskel und alles andere als eine Übertreibung ist. Die Mutter war ihm ja nie die Erziehungsberechtigte gewesen, die Aufsichtsperson, die Autorität, von der er sich irgendwann hätte unabhängig machen müssen. Sie war ihm viel eher die beste Freundin, die Vertraute, die einzige Person, auf die er sich immer und unter allen Umständen verlassen konnte. Dass die Mutter in die Wohnung kam, um zu bügeln, lag sicher nicht daran, dass ihr Sohn sich keine Zugehfrau hätte leisten können. Es war eher so, dass allein die Gegenwart dieser Frau den aufstrebenden jungen Mann an seine eigenen moralischen Maßstäbe erinnerte. Ohne diese Gegenwart, so beschreibt er es selbst, war er verloren.

Es waren die Schauspielerin Barbara Valentin, mit der er damals verheiratet war, und die Fassbinder-Leute, die Helmut Dietl und das Kokain zusammenbrachten, erzählt Dietls Produzent Jürgen Dohme. Es war der Tod der Mutter, der seine Widerstandskräfte dagegen schwächte, sagte wohl schon damals Helmut Dietl. Er betäubte sich mit Arbeit, mit Alkohol, mit Drogen und erotischen Abenteuern, erinnert sich Patrick Süskind. Er setzte seine Freiheit aufs Spiel, seine Gesundheit, vielleicht sogar sein Leben, und Dohme kann sich erinnern, dass Dietl manchmal im Auto, mitten im Verkehr am hellen Tag, eine Linie hochgezogen habe, ohne sich darum zu kümmern, ob andere ihn dabei beobachteten.

Gift und Gegengift

In den späten Siebzigern in München war Kokain gewissermaßen das Gegengift gegen das verkiffte Hippietum und die ideale Droge für alle, die viel arbeiten und viel feiern wollten und fanden, dass dabei einfach keine Zeit bleibe, sich auszuschlafen. Außerdem war es teuer, was die Droge zum exklusiven Vergnügen derer, die sie sich leisten konnten, machte. Dass das Kokain, wenn man sehr lange sehr viel davon schnupft, die Nerven zerrüttet und einen Hang zur Paranoia fördert und außerdem eine Eisschicht über die Gefühle legt: Das merkt man leider meistens erst dann, wenn man sich ans Koksen schon sehr gut gewöhnt hat.

Helmut Dietl arbeitete viel. Er inszenierte, wenn sonst nichts anstand, Werbefilme. Er schrieb, zusammen mit Süskind, den Schubert-Film zu Ende. Er fing an, eine neue Fernsehserie zu entwickeln, den „Ganz normalen Wahnsinn“.