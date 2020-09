Schöngefärbt und lückenhaft : Das britische Handbuch für Einwanderer

Der Brexit ist beschlossen, doch die Kluft zwischen Großbritannien und der EU in den Verhandlungen ist so groß wie bisher. Jetzt droht Boris Johnson der EU sogar damit, das bereits ausgehandelte Abkommen zu Nordirland wieder umzustoßen, wenn nicht in den nächsten sechs Wochen ein Handelsabkommen abgeschlossen werde. Zugleich ist in Großbritannien eine Debatte über Geschichtspolitik entbrannt, die erklären mag, woher „Brexit Britain“ sein verwirrendes Selbstbild hat. Mehr als fünfhundert Historiker, darunter auch der Verfasser dieses Artikels, haben jüngst in einem offenen Brief gegen das Geschichtsbild der britischen Regierung protestiert, das sich im staatlichen Handbuch für Einwanderer mit dem Titel „Life in the United Kingdom“ artikuliert.

Den Inhalt dieses Handbuchs inklusive eines fünfzigseitigen Kapitels zur britischen Geschichte müssen seit 2013 alle Bewerber um die britische Staatsbürgerschaft oder eine permanente Aufenthaltsgenehmigung präsent haben. Pro Jahr sind das um die 100.000 Menschen. Das Buch ist ministeriell abgesegnet, seinerzeit in letzter Instanz von Theresa May als Innenministerin. Die darin dokumentierte neue Geschichtspolitik kann als Komplement zu Mays Politik des „hostile environment“ verstanden werden, mit der Einwanderer und Flüchtlinge abgeschreckt werden sollten. Der damalige Einwanderungsminister Mark Harper bekannte sich 2013 offen zur Verbindung zwischen dem harten Kurs gegen Immigranten und einer Schönschreibung der Nationalgeschichte. In der offiziellen Ankündigung des Handbuchs verknüpfte er das Ziel einer drastischen Reduzierung der Nettoeinwanderung mit dem Versprechen, Inhalt und Test würden sich „auf die Ereignisse und Menschen konzentrieren, die Beiträge dazu geleistet haben, Britannien groß zu machen“.