Aber wie kann das sein? Man hat es hier offenbar mit zwei einander entgegengesetzten Sphärenscharen zu tun: die eine mit Gott als ihrem Zentrum, die andere mit der Erde an innerster Stelle, an deren Mittelpunkt wiederum, in größtmöglicher Gottesferne, Satan haust. Es gab viele Versuche, Dantes Weltmodell auch in diesem Detail zu visualisieren. Oft sieht man da die Sphären des Empyreums als zweidimensionale Kreise auf einer zur dreidimensionalen Kugelfläche des Primum mobile tangentialen Ebene dargestellt. So deuten es einige der Blätter Botticellis an, und so zeichnete es im 19. Jahrhundert zum Beispiel Michelangelo Caetani. Dem widerspricht aber unter anderem eine vorangehende Stelle (Canto XXVII, 100–102), an der Dante erwähnt, dass ihm die gleiche Aussicht auf das Empyreum auch zuteilgeworden wäre, hätte Beatrice ihn auf irgendeinen anderen Punkt des Primum mobile geführt.

Zwei konzentrische Sphärensysteme, von denen das Zentrum des einen von jedem Außenpunkt des anderen zu sehen ist, letzteres also umschließt: Wie kann man sich das räumlich vorstellen?

Gar nicht. Jedenfalls nicht in drei Dimensionen, denn was Dante hier beschreibt, nennen Mathematiker heute eine Hypersphäre, genauer eine 3-Sphäre: die dreidimensionale Oberfläche einer vierdimensionalen Kugel mit dem Primum mobile als Äquivalent zu dem, was auf einer 2-Sphäre wie der Erdoberfläche der Äquator ist. Wie dort die beiden Flächen der Nord- und der Südhalbkugel überall aufeinandertreffen, so berühren sich auf der gesamten Sphäre des Primum mobile zwei dreidimensionale Kugeln mit jeweils unterschiedlichen Zentren, die des astronomischen Kosmos und die des Empyreums. Diese gleichen zwei Kugeln, von denen eine das Spiegelbild der anderen ist und jeder einzelne Punkt ihrer Oberfläche mit dem seines Spiegelbildes „verleimt“ ist. Fliegt man irgendwo aus einer Kugel heraus, tritt man damit an der entsprechenden Stelle der gespiegelten Kugel hinein. Zusammen hat man einen dreidimensionalen, positiv in sich zurückgekrümmten Raum endlichen Volumens aber ohne einen Rand, eben eine vierdimensionale Kugel.