Dante als Vorbote der Moderne : Ein Vorspiel zum Fortschritt

Wer ins Vergangene will, muss abwärts. Die Geologie befiehlt es so; sie stapelt irdische Zeit in Schichten. Angeblich geht’s im individuellen Menschenkopf vergleichbar zu: „Unterbewusstsein“ heißt in populärer Tiefenpsychologie die Seelengegend, in der nicht nur Triebe rumoren, sondern auch Empfindungen und Erinnerungen, denen Scham oder Angst die Bewusstseinsqualität entzogen haben. Sigmund Freud, der aus der schon in der Antike bekannten Idee, es gäbe Regungen, die zwar zum Seelischen zählen, dem wachen Denken aber nicht erschließbar sind, als Erster ein gemütstherapeutisches System baute, schätzte den Ausdruck „Unterbewusstsein“ nicht. Er sprach statt derart räumlich, also von Schichten, lieber qualitativ vom „Unbewussten“ oder funktional vom „System ubw“ (im Gegensatz zum Wachbewusstsein).

Auch Freud fand freilich, dass eine Lehre des emotionalen und kognitiven Innenlebens außer qualitativen, funktionalen und, wie er sagte, „dynamischen“ Kategorien („Was wirkt wie mit welcher Kraft?“) auch „topische“ braucht: Wie stellen wir uns das Ganze als Anordnung in einem Raum, als Verteilung von Orten vor („Topos“ heißt „Ort“ auf Griechisch)? So zeichnete er eine Art Landkarte: Hier sind die Lüste („Es“), dort thront das Gewissen („Über-Ich“), drüben müht sich der Verstand et cetera, und wenn er davon sprach, wie man ans „Verdrängte“ gelangen sollte, bemühte er Metaphern aus der Archäologie – abwärts muss der Heiler, zu den Gründen.

Auch die Seele hat eine Tiefe

Die geologische Welt um die Menschen herum und die seelische innen – wie steht es, als Drittes, ums Zwischenmenschliche, Soziale? Nun ja, semper idem: Die Abgehängten, die sich nicht auf der neuesten Entwicklungsstufe von Produktion und Reproduktion des Gemeinwesens aufhalten, die Zurückgebliebenen, Problemfälle, die Armen und die Ärmsten, wo sucht man sie? Unten (bei Günter Wallraff sogar: „ganz unten“).

Dass die Vergangenheit, der Ballast, das Erbe, die Notlage eine Tiefe ist, dass auch die Seele eine hat und man in der Gesellschaft in eine stürzen kann, das alles fassen ein paar Zeilen in einem Gedicht von W.H. Auden zusammen, geschrieben zum Gedenken an Freud: „Down among the lost people like Dante, down/To the stinking fosse where the injured /lead the ugly life of the rejected.“ Wie der mittelalterliche Dichter der „Göttlichen Komödie“ sei Freud also gewesen – beide seien, sagt Auden, hinabgestiegen zu denen, die „als Verletzte“ an Leib, Moral oder Psyche das „hässliche Leben der Ausgestoßenen“ leben müssen. Dante ging allerdings nicht zu den diesseitigen Armen oder Irren, sondern, geleitet vom antiken Kollegen Vergil, zunächst in die christliche Hölle. Dort über Schuld und Strafe belehrt, stieg er auf in ein Zwischenreich, wo Leute, die der Erlösung noch erreichbar sind, geläutert werden, um endlich noch höher, ins Paradies, zu gelangen. Wechselnde Gestalten legten ihm die Orte, die sie ihm zeigten, als Gleichnisse aus.

Was geht das die Modernen an, Herrn Freud, Herrn Auden – oder den deutschen Dichter Rudolf Borchardt? Der ließ 1930 eine Dante-Übersetzung drucken, die ganz wie Freuds Schaffen mehrfach eindrücklich von fleischlich-seelischer Krankheit, von Triebschicksalen und Selbsterkenntnis handelt, unten: „Da ein geringes scheinen endlich brach/ins grässliche verliess, und mir entgegen/mein eigen bild aus vier gesichtern sach:/biss ich mir beide hände jammers wegen; und sie, vermeintlich, ich hätts than durch trieb/zu essen, huben sich gleich als ob sie flögen;/und sagten: ‚Herr, fast wär uns nicht unlieb/Ihr ässet unser: denn uns Ihr geschnitten/dies fleischlich kranke kleid: so nehmt was blieb.‘“