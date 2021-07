Dantes Verse : O Wort, das ihm fehlt!

Was der Dante der Commedia sieht, hatte noch niemand gesehen. Aber wie fasst es der Dante, der die Commedia schreibt, in Worte?

Geht man doch nicht zum Spaß an das Unterfangen, den

Grund des ganzen Universums zu beschreiben, schon gar

nicht mit einer Sprache, die noch Papa und Mama lallt.

chè non è impresa da pigliare a gabbo

discriver fondo a tutto l’universo

nè da lingua che chiami mamma o babbo:

(Inferno XXXII, 7–9, übersetzt von Hartmut Köhler)

Träume bestehen nicht aus Sprache, sie sind aus einem anderen Stoff gemacht. Aber um sie zu beschreiben, steht dem Dichter nichts anderes als Sprache zur Verfügung, nichts als Worte. Dantes Sprache ist das wichtigste Material der Commedia, ihr Werkstoff.

Dante ist der Entdecker der Entdeckungsreisen (Bruno Nardi), aber was er entdeckte, hatte noch niemand mit eigenen Augen gesehen, auch er selbst nicht. Und niemand hatte derartiges in solche Worte gefasst. Insofern ist die Göttliche Komödie Traumdichtung und Reiseliteratur, wie es sie davor und danach nicht gegeben hat. Sie ist aber auch geschichtsbewusst, gegenwartsverhaftet, realitätsgesättigt. Um die sechshundert Personen kommen im Verlauf der etwa 14.000 Verse vor, viele dieser Figuren sind historisch belegt. Von manchen kennt man nur die Namen, von anderen weiß man etwa, wann und wie sie gestorben sind. Wieder andere Figuren Dantes sind schlicht phantastisch oder zumindest mit Attributen des Phantastischen ausgestattet.

Eine der schillerndsten unter den phantastischen Figuren ist der Drache Geryon, in der Mythologie ein dreileibiges Wesen und Besitzer einer kostbaren Herde roter Stiere, die zu stehlen zu den Aufgaben des Herakles zählte. Dante postiert ihn im siebzehnten Canto als Wächter zwischen dem siebten und dem achten Höllenkreis, als allegorische Figur, nämlich als „schmutziges Abbild des Betrugs“. Ausgestattet ist dieses Wesen mit dem „Gesicht eines ehrlichen Menschen“, dem Rumpf einer Schlange und den Tatzen eines Löwen: „Zwei Pranken hatte es, behaart bis zu den Achseln; auf Rücken, Brust und beiden Flanken waren ihm Knoten und Plättchen aufgemalt. Nie haben Tataren und Türken ihre Stoffe, Grund oder Auflage, bestrickender gefertigt, noch hat je Arachne ihre Netze so fein aufgesetzt.“

Von den Türken und Tataren, deren farbenprächtige Tücher Dante zur Beschreibung des Äußeren heranzieht, wechselt er in der nächsten Terzine ins Tierreich und verlässt abermals Italien, um Geryons Verhaltensweise zu charakterisieren: „Wie dort in Deutschland unter den Ottern der Biber sich auf die Lauer legt, so lag das üble Untier auf der steinernen Brüstung, die die Sandwüste einfasst“ (Inferno XVII, 20–24).

Ossip Mandelstam, als Sohn nicht eines Tuch-, sondern eines Lederhändlers geboren, war fasziniert vom Wechsel der Perspektive, die Dante einnahm, vor allem aber vom Facettenreichtum der Sprache, die er zum Klingten brachte. Im 32. Canto des Inferno meint Mandelstam plötzlich das Quaken einer „slawischen Ente“ zu vernehmen, von „Osterlicchi“ und „Tambernicci“ ist die Rede (gemeint sind Österreich und der Monte Tambura), er hört einen „Slawenmischmasch“. Ihn interessiert der wilde Dante, das Ungebärdige an der Sprache der Commedia.

Aber wie muss die Sprache beschaffen sein, die Luzifers Wohnstatt erfassen kann? Im selben Canto klagt Dante über das unzulängliche Material, mit dem er arbeiten muss. Angesichts des vor ihm liegenden Abstiegs zum tiefsten Punkt der Hölle, fürchtet Dante, dass ihm die nötigen Tonlagen nicht zur Verfügung stehen. In der Übersetzung von Hartmut Köhler sind es die „harschen, heiseren Laute“, die Dante fehlen, bei Kurt Flasch vermisst er „die rauhen und schrillen Reime, die zu diesem Elendsloch passen, auf dem alle anderen Felsmassen lasten“. Und weil sie ihm fehlen, so Dante, plagen ihn Furcht und Zittern. Er kann sich nicht ohne Bangen ans Dichten begeben.

Dante, der Dichter, erinnert sich hier an das, was Dante, der Wanderer, erlebt hat. Aber was Dante fürchtet, ist eben nicht die Erinnerung an die Begegnung mit dem Anti-Christ am Mittelpunkt der Erde, sondern vielmehr, dass die Sprache versagt, das „Volgare“, die Sprache des Volkes, die ihm jung erscheint, so jung wie ein Säugling: „Geht man doch nicht zum Spaß an das Unterfangen, den Grund des ganzen Universums zu beschreiben, schon gar nicht mit einer Sprache, die noch Papa und Mama lallt.“

Wie ist das gemeint? Will Dante damit sagen, dass die Volkssprache, die er in der Commedia verwendet und geformt hat, noch eine Kindersprache ist, dass sie noch in ihren Anfängen steckt? Wusste Dante, dass er dabei war, die Grundlage des Italienischen zu erschaffen? Wenn Olof Lagercrantz recht hat, wusste er es nicht. In seinem Dante-Buch schreibt der schwedische Schriftsteller: „Der Dichter, der sich über jede seiner Bewegungen im Klaren ist, ist kein Dichter.“

