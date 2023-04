Aktualisiert am

Im Sommer 2020, drei Monate nach dem ersten Lockdown, legte die Bundesregierung ihr Kulturförderprogramm „Neustart Kultur“ auf. Etwa 94 Millionen Euro von der ursprünglichen einen Milliarde Euro an Fördermitteln, die später auf zwei Milliarden Euro aufgestockt wird, flossen dabei bisher an Buchverlage, Buchhandlungen, Autoren, literarische Veranstaltungsorte und Übersetzer. Ein Team von Deutschlandfunk Kultur hat sich nun genauer angesehen, an wen und zu welcher Verwendung die Förderungen gingen. (deutschlandfunkkultur.de/kulturmilliarde)

Die Zahlungen sollten die Empfänger unbürokratisch erreichen, denn die Prognosen der Verlage und Buchhandlungen zeichneten am Anfang der Pandemie ein akutes Bedrohungsszenario – das dann nicht eintraf, denn das Geschäft erwies sich als stabil, das zweite Pandemiejahr brachte sogar deutliche Umsatzzuwächse. Anders sah es für Autoren aus, die um ihre Einnahmen durch Veranstaltungen kamen.

Eine wilde Mischung

Um schnelle Hilfe zu gewährleisten, übernahmen die Zuteilung der Förderungen nach vorgegebenen Richtlinien Branchenverbände, Stiftungen und Vereine. Was die Förderungen von Autoren, Übersetzern und Veranstaltungsorten betrifft, hat die Recherche wenig zu monieren; ob die Förderung von Buchhandlungen angemessen war, lässt sich durch die Daten nicht beantworten

Kritische Anmerkungen gibt es vor allem zu den Druck- und Produktionskostenzuschüssen, die vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels zugeteilt wurden. Unter diesem Fördertitel seien deutlich mehr Ratgeber und Sach- beziehungsweise Fachbücher bezuschusst worden, als es dem Anteil dieser Segmente am Gesamtumsatz des Buchmarkts entspricht. Vor allem aber finde sich bei den Geförderten „eine wilde Mischung von Titeln aus Kleinverlagen“; und darunter dann auch noch ein paar Titel, die am äußeren rechten Rand angesiedelt sind.

Minimale Anforderungen

Geld also für „Reiseführer, Kochbücher, Kalender, esoterische Ratgeber, aber auch politisch Randständiges“. Wundern muss einem das beim gewählten Verfahren nicht. Prüfungen der eingereichten Titel waren schließlich nicht vorgesehen, die Verlage hatten nur Selbstverpflichtungen minimaler Art einzugehen, „keine jungendgefährdenden, gewaltverherrlichenden, verfassungsfeindlichen oder strafbaren Inhalte“ zu veröffentlichen; und über neunzig Prozent der Anträge wurden bewilligt. Wenn Verlage, und noch die obskursten, per se als förderwürdig angesehen werden, dann landet man wohl zwangsläufig bei der monierten „wilden Mischung“.

Um die Verwendung der Fördermittel transparent zu machen, haben die Rechercheure die Liste der geförderten Verlage inklusive der beantragten Buchtitel übrigens zugänglich gemacht. Man kann sich also selbst ein Bild von der „Mischung“ machen, die vom „Weg eines Erzdruiden“ über „Leben mit dem Niedergang Europas“ und „Kulturkampf für das Volk“ bis zu – hier verlassen wir allerdings die Kleinverlage - Alice Schwarzers Autobiographie „Lebenswerk“ reicht.