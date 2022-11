Büchner-Preis-Rede : In ihrem Himmel leuchtet ein besonderer Stern

Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung darf sich freuen über die Folgen ihrer Entscheidung, Emine Sevgi Özdamar den Georg-Büchner-Preis zugesprochen zu haben. Dass es eine gute Entscheidung war, flüstern nicht nur einige der Akademiemitglieder am Freitag, als Özdamar vor Publikum in der gut gefüllten Darmstädter Orangerie aus ihrem aktuellen Roman „Ein von Schatten begrenzter Raum“ liest. Das Urteil bestätigt die Autorin selbst für besonders Traditionsbewusste am Samstagabend mit ihrer Dankesrede, auch wenn es zunächst nicht danach aussieht.

„Ich wuchs in Istanbul, ohne von Georg Büchner zu wissen, auf“, beginnt Özdamar ihren Text, der weniger eine rhetorische Dankübung als vielmehr eine Kurzgeschichte und zugleich eine Erkundung des Büchnerbezugs im eigenen Werk und Leben ist. Özdamar erzählt von ihrer Großmutter, der sie als Kind aus Robinson Crusoe und Madame Bovary vorliest und für die sie die Geschichten ändert und ergänzt, weil diese Großmutter sich mehr für das Schicksal der Randfiguren interessiert.

Jetzt spekuliert die Autorin, wie sie jener alten Frau wohl von Georg Büchner erzählt hätte, und spinnt ein Märchen aus den historischen Umständen, macht Büchner zu einer ihrer eigenen Figuren. Für die Großmutter macht sie aus Büchner einen Jungen, der „die Gabe hatte, in die Seele der Menschen hineinzuschauen“. Özdamar erzählt von bösen Riesen, die die arme Bevölkerung unterdrückten und diesen Jungen jagten, weil er den armen Menschen helfen wollte. „Er war so klug, dass seine Klugheit nicht in seinen Kopf passte, deswegen vergrößerte sich sein Kopf, um diesem besonderen Gehirn mehr Platz zu machen“, heißt es weiter. Özdamar spielt damit, wie sie etwas später hinzufügt, auf das Bild August Hoffmanns an, das sie in ihrem ersten Büchner-Buch, einer Woyzeck-Ausgabe, fand, die sie 1968 während ihres Istanbuler Schauspielstudiums zu lesen begann.

Zeitungen als Geister im Nachkriegsberlin

Die Literaturkritikerin Marie Schmidt hatte in ihrer Laudatio auf Özdamar zuvor gesagt, man müsse deren Literatursprache „ein Lebewesen, eine Wetterlage oder eine sehr schnell rechnende Maschine“ nennen. Ihr Erzählen sei „so sinnlich, so konkret, so plastisch“, dass es „die engen Kategorien und Sorgen der sogenannten Gegenwartsliteratur lächelnd links liegen“ lasse.

Wenn Özdamar ihre ersten Begegnung mit dem Namen Georg Büchner in Berlin beschreibt, dann gelingt ihr mit wenigen Worten eine Skizze der Nachkriegsstadt, in der man „noch die Einschusslöcher an den Häusern mit den Händen tasten“ konnte und Zeitungsblätter durch die Ruinen flogen, „als ob sie die Geister dieser Stadt wären“. Solche Sätze erinnern in Stil und Ton nicht ohne Grund an Özdamars aktuellen Roman, ist die Geschichte an diesem Abend doch eine Ergänzung, ein zusätzliches Kapitel im großen Erzählbogen, der sich aus dem Leben der Autorin speist.

Die Ich-Erzählerin des Romans flieht, wie ihre Autorin, nach dem Militärputsch 1971 aus der Türkei nach Europa, kommt Mitte der Siebzigerjahre nach Berlin, geht wenig später nach Paris und arbeitet am Theater mit den Regisseuren Benno Besson, Claus Peymann und Matthias Langhoff zusammen. Dass Özdamar aus der Welt des Theaters kommt, zeigt sich an ihrer Vortragsweise: Immer wieder fliegen ihre Hände nach oben, um Gesagtes mit Gesten zu untermalen. Wenn sie beschreibt, wie ihre Großmutter manchmal plötzlich wehklagend die Arme in die Luft warf und von den vertriebenen armenischen Frauen in Kappadokien erzählte, dann wandert auch ihr rechter Arm in die Luft und wiederholt die Klagegeste der Großmutter. Ein anderes Mal legt sie den Finger an den Mundwinkel, um zu unterstreichen, wie cool das Rauchen bei Jean Gabin aussah, den ihr Vater nach einem Kinobesuch zu kopieren versuchte.

Anhand solcher Szenen spinnt sie innerhalb von nur zwanzig Minuten einen Reisefaden durch Europa, der aufzeigt, wie stark Literatur, Theater, Kino Menschen mit unterschiedlichsten Wurzeln auf die gleiche Art beeinflussen können. Sie endet dabei mit der Erweiterung eines Gedankens aus ihrem Roman. Dort findet die Ich-Erzählerin in einer Pariser Telefonzelle heraus, dass man in keinem Land mehr ankomme, wenn man das eigene einmal verlassen hat. Man könne, so stellt sie fest, eine neue Heimat nur noch in einem Menschen finden. „Ich wohne in Besson“, sagt die Erzählerin über die neue Heimat, die ihr der Theaterregisseur schenkte. In Darmstadt schließt ihre Rede so: „Jeder hat im Himmel einen persönlichen Himmel, in dem nicht nur die Sterne, sondern auch die Menschen, die uns sehr berührt haben, ständig leuchten, einer davon ist mein Bruder Georg Büchner.“

Die Liebeserklärung an Büchner und an die Kunst im Allgemeinen ergänzte die Diskussion, welche die Akademie für Sprache und Dichtung am Freitag in der Darmstädter Orangerie auf mehreren Panels begonnen hatte, um eine wichtige Facette. Sowohl bei der Erörterung der Medienrevolution und des historischen Bewusstseins als auch bei der Frage nach der Pflege literarischer Traditionen drehten sich die Debatten immer wieder um den Kanon der Literatur, in welcher Form es ihn noch gebe – und wer ihn in der heutigen Medienlandschaft noch bestimme.

Emine Sevgi Özdamar ist die erste Büchner-Preisträgerin deren Muttersprache nicht Deutsch ist, das hebt Akademiepräsident Ernst Osterkamp hervor. Es macht deutlich, wie weit das Feld deutscher Gegenwartsliteratur ist und dass ein Kanon nur durch Vielstimmigkeit entstehen kann. Einen ähnlichen Blick auf ihre jeweiligen Felder erlauben auch die beiden anderen Preise, die am Samstag vergeben wurden. So wurde die Kulturwissenschaftlerin und Philosophin Iris Därmann mit dem Sigmund-Freud-Preis für wissenschaftliche Prosa ausgezeichnet; der Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay ging an den Architekturkritiker und Redakteur im Feuilleton dieser Zeitung, Niklas Maak.