Nach dem Zweiten Weltkrieg, behauptet ein Buch, soll Hitler in Südamerika, teils zusammen mit den Regierungen in Argentinien und Paraguay, weiter an der Verwirklichung seiner politischen Ziele gearbeitet haben. „Um 1950“, werden die Thesen eines anderen vorgestellt, habe in Europa „eine Infragestellung des Eigenen“ eingesetzt, „die in passive Selbstvergessenheit ebenso mündete wie in aktive Selbstauflösung“. In einem dritten geht es um „das deutsche Volk“, das sich als das einzige in Europa erweise, „das in seiner Geschichte nie biologisch überfremdet wurde“. Mit Behauptungen wie diesen werden Bücher beworben, zu deren Gemeinsamkeiten gehört, dass sie aus als rechtsextrem eingestuften Verlagen stammen. Und neuerdings, dass sie über den Kulturpass der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien erhältlich sind.

Seit ein paar Wochen gewährt der Kulturpass allen Achtzehnjährigen ein Zweihundert-Euro-Budget, das sie nach erfolgter Registrierung den eigenen Vorlieben entsprechend einsetzen können. Bühnen- oder Filmvorführungen stehen dabei im Fokus, aber auch Plattenläden und Buchhandlungen können sich als Anbieter registrieren, ihre Angebote bewerben – und sich bei der Entscheidung eines Jugendlichen für ein Produkt dessen Preis aus öffentlichen Mitteln erstatten lassen. Rund 750.000 Jugendliche könnten dieses Angebot im Pilotjahr 2023 statistisch gesehen in Anspruch nehmen, mehr als ein Drittel von ihnen hat sich bereits im ersten Monat des Angebots angemeldet, der Bundestag hat dafür 100 Millionen Euro vorgesehen.