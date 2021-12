Papiermangel trifft Verlage : Was uns das kostet, erfahren wir später

Aktualisiert am

Was uns das kostet, erfahren wir später

Papier ist knapp und wird immer teurer. Verlage müssen Aufträge vergeben, ohne die Kosten schon zu kennen. So wird die Buchproduktion manchmal zum Glücksspiel.

Schwer kalkulierbare Ware: Buchseitenbögen auf einem Förderband der Druckerei Pustet in Regensburg. Bild: Tobias Schmitt

Gewiss: Bücher sind Wissensspeicher, Lebensretter, Fluchthilfen, Wohltaten, aber sie sind eben auch das: Papier, dazu Druckerschwärze, Leim, Faden und Pappe. Wer in diesen Tagen mit Verlagen spricht, der merkt, dass diese Selbstverständlichkeit aktuell keine mehr ist. Das System hinter dem gedruckten Buch wankt. Vor allem fehlt es an Papier. Für Verlegerinnen und Verleger bedeutet das: Lieferengpässe, steigender Kostendruck, Planungsunsicherheit.

Auch in einer Welt ohne Pandemie und Lieferkettenprobleme würde es immer weniger Papier geben. Es gibt nicht viele Hersteller auf der Welt, immer mehr legen ihre Maschinen still oder stellen sie um auf Verpackungen für den florierenden Onlinehandel. Die Papierproduktion lohnt sich für sie häufig nicht mehr. Allgemein ist der Bedarf nach Papier auch durch die Digitalisierung international gesunken. Die Daten des Statistischen Bundesamts sind deutlich: Die Herstellung grafischer Papiere, wie sie auch für den Buchdruck verwendet werden, ging allein in Deutschland von 2010 bis 2019 um rund 23 Prozent auf etwa 5,07 Millionen Tonnen zurück.