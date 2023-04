Zum Ende dieser Lesung hin, die nicht nur Lesung, sondern eine Show war, eine einigermaßen mitreißende Performance, mit Benjamin von Stuckrad-Barre als Autor, Regisseur, Conférencier sowie in den beiden Hauptrollen als „Erzähl-Ich“ und „Stuckrad-Barre“ und deren Reiz auch daher kam, dass Stuckrad-Barre die Gänsefüßchen, die den Unterschied markieren sollten zwischen seinem angeblich ganz und gar fiktionalen Roman und der Wirklichkeit zweier Männer, die den Romanfiguren so erstaunlich ähnlich sehen, gewissermaßen szenisch immer wieder nachgestellt hatte – zum Ende hin ereignete sich dann doch der Kurzschluss, gegen den der Autor doch so viele Sicherungen eingebaut hatte. „Ich hoffe, ich komme nicht in den Knast – sondern die anderen“, rief Stuckrad-Barre, wofür er lauten Applaus bekam.

Claudius Seidl Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge



Die anderen, das sind Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender von Axel Springer. Und Julian Reichelt, früher Chefredakteur von „Bild“, der heute, befeuert vom Ressentiment gegen alles, was links, grün oder öffentlich-rechtlich ist, einen sehr erfolgreichen Youtube-Sender betreibt. Zwei mächtige Männer also, die jeder geistesgegenwärtige Zeitgenosse in den Figuren „der Freund“ und „der Chefredakteur“ wiedererkennen wird.