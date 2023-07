Aktualisiert am

Buchhandel in Frankreich : Dem Gesetzgeber eine Nase drehen?

Der Onlinehändler Amazon zieht in Frankreich vor Gericht gegen eine Verordnung, die dem stationären Buchhandel helfen soll. Dem mangelt es an Effizienz bei der Buchbestellung.

Die ministerielle Verordnung vom 4. April ist nicht nach Amazons Geschmack: Von Oktober an sollen in Frankreich Buchbestellungen im Internet erst ab 35 Euro portofrei sein dürfen, vorher sind mindestens drei Euro Lieferkosten zu verlangen. Das richte sich gegen Leser, Verlage, Autoren und sei zum Schaden der französischen Verbraucher, argumentiert Amazon, dessen Geschäfts­modell auf günstigen Lieferkonditionen beruht. Der Onlinehändler hat Ende Juni angekündigt, dass er sich an das oberste Verwaltungsgericht wenden werde, um die Verordnung kassieren zu lassen.

Eigentlich war eine kostenlose Lieferung schon 2014 verboten worden: Amazon umging das Problem, indem ein symbolischer Cent verlangt wurde – eine Maßnahme, die von Beobachtern als „pied de nez“ aufgefasst wurde, als Versuch, dem Gesetzgeber eine lange Nase zu drehen. Es folgte das „Darcos-Gesetz“ vom 30. Dezember 2021, das dem stationären Buchhandel effizienter helfen soll; besagte Verordnung stellt seine Umsetzung dar. Ziel ist, zum Bucherwerb vor Ort zu bewegen, um ein dichtes Netz von Buchhandlungen zu gewährleisten. Frankreich zählt derzeit 3500 unabhängige Buchhandlungen, davon 20 Prozent im Pariser Stadtkern; das Land behauptet stolz, das weltweit dichteste Netz zu besitzen, und will, dass das so bleibt. Die Europäische Kommission hat allerdings deutliche Zweifel am Vorgehen geäußert: Frankreich bleibe den Beweis schuldig, dass ein Mindestporto dem Ziel förderlich sei.