Historiker gestorben : Auch der Verfall hat seine Verfallszeit

Sir John H. Elliott erzählte gern davon, wie er als junger Mann auf einer sechswöchigen Reise Spanien entdeckte und – ohne sie gesucht zu haben – die Berufung seines Lebens fand. Es war im Prado, in den Velázquez-Sälen. Dort hängt das Reiterporträt des Grafen von Olivares, des mächtigsten Ministers unter König Philipp IV., der bis zu seinem Sturz 1643 ehrgeizige Reformvorhaben ins Werk setzen wollte, aber viele Rückschläge erlitt: Portugal löste sich aus der spanischen Krone, Katalonien rebellierte, und der politische Niedergang des einst mächtigen Reiches schien unabwendbar.

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin. Folgen Ich folge

John Huxtable Elliott, geboren 1930 in Reading, magisch angezogen von der Au­ra eines Ölgemäldes, wandte sich der spanischen Geschichte des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts zu. Er schrieb nicht nur das einflussreichste Porträt des Conde-Duque Olivares als Staatsmann (1986), sondern mit „Imperial Spain: 1469 – 1716“ (1963) und den Aufsätzen des Bandes „Spain and Its World, 1500 – 1700“ (1989) grundlegende Studien über Macht und Wirtschaft der spanischen Krone, die bis heute ge­lesen werden. Die Analyse des Imperiums schloss den Blick auf die Ränder ein: Als Elliott nach Barcelona ging, re­cherchierte er vor allem für ein Buch über die katalanische Rebellion, die den Sturz des Conde-Duque Olivares beschleunigte. Auch in späteren Essays kam er immer wieder auf die Figur dieses schillernden Staatsmanns zurück, dessen Erinnerungen und Briefe er herausgab, spiegelte den Machtmenschen aber stets in seinen Gegenspielern, darunter dem Barockdichter Francisco de Quevedo.

Im Lauf einer langen Karriere unterrichtete Elliott unter anderem in Cambridge, London und Princeton. Am En­de war er Königlicher Professor für Mo­derne Geschichte in Oxford. Liest man seine Wirkung auf der einfachsten Ebene, könnte man sagen: Er hat Vorurteile untersucht und nationale Klischees sanft korrigiert. Ausfuhrstatistiken vertraute er mehr als hochfliegender Ge­schichtsmetaphysik. Dem Begriff der „De­kadenz“ des spanischen Imperiums las er eigene Verfallssymptome ab. Und über den kolonialen Geist, der 1492 ei­nen fremden Kontinent unterwarf, schrieb er in seinem Buch „Die Neue in der Alten Welt 1492 – 1650“ (Deutsch 1992) ebenso ruhig wie unbefangen, er wolle zeigen, „wie jene Menschen eine Welt, die für sie neu und fremd war, zu verstehen versuchten“. Dass diese Worte heute mutig klingen, spricht nicht für die Gegenwart.

Mehr zum Thema 1/

Der spanische Historiker José Álvarez Junco hat in „El País“ geschrieben, der Besuch eines Seminars bei Elliott habe ihn zunächst ein wenig enttäuscht, weil der eminente Professor, statt sich selbst zu äußern, so oft andere sprechen ließ. Später begriff Álvarez Junco, dass genau darin Elliotts Stärke und Eigenart lagen: andere zum Sprechen zu bringen und verschiedene Meinungen im Geist des Mit­einanders gegeneinander abzuwägen.

Das ermöglichte es dem Historiker, auch im Konflikt um die katalanische Unabhängigkeit mit seinem separatismuskri­tischen Buch „Scots and Catalans: Union and Disunion“ (2018) gehört zu werden, ohne als feindliche Partei zu gelten. Der Mann, dessen erstes und letztes akademisches Buch Katalonien galt und der ebenso gut Spanisch sprach wie Katalanisch, hat nicht von ungefähr zwei seiner acht spanischen Ehrendoktorhüte in Katalonien erhalten. Für die Tiefe und Klarheit seiner Werke wurde er 1996 mit dem Prinz-von-Asturien-Preis, 1999 mit dem Balzan-Preis ausgezeichnet. Am 10. März ist Sir John Elliott im Alter von 91 Jahren in Oxford gestorben.