Brigitte Reimann in Neuausgabe : Die zweifelnde Gläubige

Als Anfang 2022 bei Sanierungsarbeiten im ehemaligen Wohnhaus von Brigitte Reimann in Hoyerswerda ein Konvolut mit Papieren der Autorin auftaucht, ist das eine kleine Sensation. Denn unter Zeitungsausschnitten, Briefen und Notaten finden sich ein Heft mit den ersten fünf Kapiteln der handschriftlichen Urfassung der „Geschwister“, Reimanns zweitem Roman, sowie ein Typoskript, das überarbeitete Passagen aus der Romanmitte enthält.

Bis dahin war, neben Mitteilungen in Reimanns Tagebuch und Briefen, nur wenig über die Entstehung des Romans bekannt, ein handschriftliches Originalmanuskript nicht überliefert. Durch den glücklichen Fund lässt sich nun die Arbeit am Roman rekonstruieren, und vor allem lässt er Rückschlüsse auf den Prozess der Zensur zu, dem sich der Roman vor Veröffentlichung selbstverständlich wie alle in der DDR gedruckte Literatur auszusetzen hatte.