Bret Easton Ellis : Alle sind permanent high

Jetzt ist es passiert: Bret Easton Ellis ist milde geworden. Er hat einen neuen Roman geschrieben, „The Shards“, der vergleichsweise konventionell heruntererzählt wirkt. In den ersten Kritiken wird er trotzdem schon gefeiert: als Rückkehr zu einer erzählerischen Form, die Ellis angeblich zwischen „American Psycho“ (1991) und „Glamorama“ (1998) verloren hatte oder vielleicht auch erst danach, bei „Lunar Park“ (2005). Dem Jubel über diesen neuen Roman ist die Erleichterung darüber anzumerken, dass er eben genau das geworden ist: ein neuer Roman. Und nicht ein weiterer, ressentimentgeladener Essayband, wie es „Weiß“ gewesen war, das letzte Buch des Kaliforniers aus dem Jahr 2019.

Tobias Rüther Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin.



Damals hatte Bret Easton Ellis in seinem Podcast und in Interviews eine beunruhigende Verachtung gegenüber dem 21. Jahrhundert an den Tag gelegt. Er klang plötzlich humorlos und verbissen, wenn er über die woken Verhältnisse sprach, die ihn nervten: Kein Mensch halte mehr was aus, nichts dürfe man mehr sagen. „Weiß“ war deswegen vor allem auf solche Stellen hin gelesen worden: Trump gar nicht so schlimm! Millennials eigentlich viel schlimmer! Hollywood die dunkle Seite der Macht! Eigentlich waren alle seine Bücher immer auf solche Stellen hin gelesen worden, über Gewalt, über Sex, über Luxus, vor allem die tiefmoralische Splatter-Farce „American Psycho“, die als Feier von Serienmörderphantasien missverstanden wurde.