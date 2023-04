Betritt man eine Wohnung, etwa zum Zwecke einer Party, ist das Buchregal ein idealer Bezugspunkt, wenn man wissen will, mit welcher Art von Gastgeber man es zu tun hat. Es gibt die farblich sortierten Regale, die Lebensratgeber-Konvolute und die massiven Bücherwände mit Hardcovern, dicht gedrängt in Dreierreihe. Das heimische Buchregal kann beides sein: gestaltete Vitrine als Spiegel der eigenen Intellektualität oder unfreiwilliger Einblick in individuelle Gefühlswelten. In Zeiten sozialer Medien macht manches Innenleben schon lange nicht mehr am Ende der Regalmeter halt. Da wird alles geteilt: das Urlaubsbett, der Kleiderschrank, der Nachttisch und eben das gute Buch zu später Stunde. Bookstagram nennt sich die bibliophile Community auf Instagram. Sie ist so alt wie Instagram und hat während des Lockdowns vielfach Zulauf erfahren.

Im Kontrast zum intimen, klassischen Duett zwischen Leser und Lektüre wird Schmökern auf Bookstagram zum öffentlich opulenten Happening. Wichtigste Ingredienz neben der Leidenschaft für Literatur ist im virtuellen Bilderkarussell Instagram die Fotografie. Gewichtigstes Objekt der Betrachtung ist daher das Cover, vergleichbar mit der unfassbar schmalen Taille der Fitness-Influencerin, die man, Feed für Feed neu in Szene gesetzt, zu bewundern vermag.

Beurteile ein Buch nach seinem Cover!

Variantenreich wird es, je nach gestalterischem Gusto und Look der jeweiligen Kanäle, aufs Podest gehoben: mal wie en passant, gestreift von warmem Lichteinfall, plastisch modelliert und in natürlichen Tönen zum Leuchten gebracht; mal aufwendig mit allerlei Requisiten ausstaffiert, ähnlich einer Werbeanzeige poppig ins Bild hinein inszeniert. Ein weiteres Mal dient der Einband als eine Art Fächer, der das Gesicht des Lesers, des Influencers selbst verdeckt. Aber in allen Varianten wissen die Bookstagramer die Optik des Titels mit der Umgebung zu verschmelzen, die Gestaltungsfreude des Einbands für die eigene Bilderwelt zu nutzen.

Ganz zur Freude der Verlage in Umkehrung des Postulats, ein Buch nie nach seinem Cover zu beurteilen. Für sie ist es vielmehr eine Chance, potentielle Nichtleser zu erreichen, weshalb sie die Unterstützung aus der Netzwelt nur zu gerne annehmen. Frauke Vollmer betreut mit zwei Kolleginnen bei Hanser-Literatur den Bereich Social Media und bekennt: „Anfangs wurden diese Accounts belächelt. Buch neben Kaffeetasse, so what! Aber wenn man sich die unterschiedlichen Kanäle genauer ansieht, findet man großartige Bilder und differenziert und ausführlich geschriebene Rezensionen. Das Buch ist damit eben alles andere als ein Deko-Objekt.“

Das Inszenieren macht ihnen so viel Spaß wie das Lesen

Ein erster Impuls mag es tatsächlich sein, die Einträge mit den hübsch ummantelten, fein fotografierten Buchdeckeln nicht für voll zu nehmen. Erinnert die Inszenierung ab und an doch an den hingebungsvoll inszenierten und vielfach geteilten Teller Mittagessen aus der Anfangszeit von Social Media. Bookporn eben. Und doch ist es falsch, diese Szene als oberflächlich abzutun, die Trivialisierung von Literatur zu fürchten. Im besten Fall bietet sich hier eher ein Versuch von Hochkultur für die Massen. Die Guten unter den Gutwilligen schaffen es, die Sinnlichkeit eines Buchladens ins Internet zu überführen. Sie bewerben das Buch, also das sperrige Ding, nicht eine digitalisierte Bildschirmversion. Sie tragen Lesestoff, ob simple Romanze oder Literatur, vom heimischen Bücherschemel in die Welt hinaus, begeben sich mit ihnen wortwörtlich auf Wanderung.