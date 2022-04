Memphis in Tennessee : Eine Stadt hat den Blues

In Memphis ist nicht nur die Geschichte der amerikanischen Musik zu spüren wie an kaum einem anderem Ort – sondern auch die der Bürgerrechtsbewegung. Vor 54 Jahren wurde hier Martin Luther King erschossen. Ein Besuch.

Abend am ehemaligen Lorraine Motel in Memphis: Heute befindet sich darin das „National Civil Rights Museum“ der Vereinigten Staaten. Bild: Jan Wiele

Wer nichts wüsste über das Lorraine Motel und zum ersten Mal sein altes Leuchtschild an der Straße sähe, vielleicht in der Abenddämmerung, wer dann vorführe vor dem zweistöckigen Gebäude in Pastellfarben, zartrosa und sanfttürkis – der könnte es fast für eine nette Retro-Unterkunft halten, in der man gerne mal absteigen würde. Und am nächsten Morgen dann ein Stück die Straße hochgehen zum stilverwandten „Arcade Diner“, die alte Jukebox anwerfen und sich immer wieder Kaffee nachschenken lassen.

Aber selbst wer so ahnungslos vor dem Lorraine stünde, dem müsste doch der Kranz auffallen, der außen an der Tür des Zimmers 306 hängt. Es handelt sich hier um einen Ort des Gedenkens. Dieses Zimmer war Ende der Sechzigerjahre auch bekannt als die „King-Abernathy Suite“ – eine ironische Bezeichnung, denn sehr edel war das Zimmer nicht, aber das Lorraine Motel bot Schwarzen verlässlich Unterkunft, auch Musikern wie Otis Redding und Aretha Franklin, als das in den amerikanischen Südstaaten keine Selbstverständlichkeit war. Auch der schwarze Pfarrer und Bürgerrechtler Martin Luther King und sein Mitstreiter Ralph Abernathy übernachteten immer wieder dort, wenn sie in Memphis waren. So auch am 3. April 1968, vor genau 54 Jahren.