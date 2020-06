44. Tage der Literatur : Bachmannpreis für Helga Schubert

Den Ingeborg-Bachmann-Preis des Jahres 2020 erhält die achtzig Jahre alte Schriftstellerin Helga Schubert für ihren text „Vom Aufstehen“. Das war in einem Jahrgang mit streitbarer Jury, aber schwachen Texten schon am Donnerstag abzusehen. Nun hat es sich bei der Wahl am Sonntagmorgen bestätigt.

Helga Schubert, geboren 1940 in Berlin, verbindet eine besondere Geschichte mit dem Bachmannpreis. 1980 war sie dort schon einmal als Autorin im Wettbewerb eingeladen, durfte dann aber die Deutsche Demokratische Republik dafür nicht verlassen, wie sie 2019 auf einer Tagung über den Bachmannpreis und die DDR erzählte. Nach 1990 konnte sie ihre Akte des Ministeriums für Staatssicherheit von damals einsehen, und erfuhr, warum nicht: Kein Mitglied des Schriftstellerverbandes der DDR, dem sie seinerzeit angehörte, habe in Klagenfurt lesen sollen, weil DDR-Autoren dort angeblich „manipuliert wurden“ und zudem „keinesfalls der Eindruck einer gesamtdeutschen Literatur“ entstehen sollte. Außerdem sah die Stasi im damaligen Juryvorsitzenden Marcel Reich-Ranicki einen „berüchtigten Antikommunisten“. Helga Schubert durfte dann aber später als Kritikerin nach Klagenfurt reisen: Von 1987 bis 1990 war sie Jurorin beim Bachmannpreis.

In diesem Sommer nun kehrte sie auf Einladung der Jurorin Insa Wilke als Schriftstellerin noch einmal zurück - wenn auch wiederum nicht physisch, da der „Bewerb“, wie man in Österreich sagt, diesmal ja bekanntermaßen hauptsächlich virtuell ausgetragen wurde. Also las Helga Schubert ihren Text „Vom Aufstehen“ aus dem heimischen Garten in Mecklenburg vor, was zusätzlich für eine besondere Situation sorgte: ein sehr friedliche Atmosphäre für eine Erzählung, die manches Garstige enthält.

Der Text überblendet Situationen im und um das Bett: Um 1946 liegt ein Kind morgens im Bett und beschreibt den Gesang seiner Mutter; in der Gegenwart sitzt die aus dem Kind erwachsene Frau am Sterbebett dieser Mutter sowie am Pflegebett des Lebensgefährten. Der Text umspannt somit ein Jahrhundert deutscher Geschichte mit Nationalsozialismus, im Krieg gefallenem Vater, Flucht aus Schlesien, deutscher Teilung und Wiedervereinigung - und verhandelt die tiefe Entfremdung zwischen Kind und Mutter entlang der Kernfrage, ob man seine Eltern lieben muss. An einer Schlüsselstelle erklärt die über hundertjährige Mutter, warum sie ihre Tochter für ein „Sonntagskind“ hält:

„Ich habe drei Heldentaten vollbracht, die dich betrafen. Erstens: Ich habe dich nicht abgetrieben, obwohl dein Vater das wollte. Und für mich kamst du eigentlich auch 10unerwünscht. Wir haben deinetwegen im fünften Monat geheiratet. Zweitens: Ich habe dich bei der Flucht aus Hinterpommern bis zur Erschöpfung in einem dreirädrigen Kinderwagen im Treck bis Greifswald geschoben, und drittens: Ich habe dich nicht vergiftet oder erschossen, als die Russen in Greifswald einmarschierten. Dein Großvater verlangte nämlich von mir, dass ich mich vergifte oder erschieße. Gift und Pistole legte er vor mich auf den Tisch. Greifswald sollte als erste Stadt an die Russen kampflos übergeben werden, was Hitler ja verboten hatte. Du hast neben mir gesessen und warst fünf Jahre alt, gerade wieder auf den Beinen nach der Flucht, nach Typhus und Mittelohrvereiterung. Dann muss ich ja mein Kind vorher töten, habe ich zu ihm gesagt, das kann ich nicht. Da habe ich dich am Leben gelassen. Du warst eben dein ganzes Leben ein Sonntagskind.“

Die Auseinandersetzung mit der vom Krieg versehrten Mutter endet mit der ambivalenten Formulierung „alles gut“ - man kann darin ein „Annehmen“ sehen so wie Insa Wilke in ihrer Laudatio auf Helga Schubert. „Achtzig Jahre Leben in zwanzig Minuten Lesezeit“ verhandle die Autorin, so Wilke, „mit feiner Ironie im Raum der Literatur zwischen 'Des Knaben Wunderhorn' über christliche Lieder bis zu Prousts 'Suche nach der verlorenen Zeit'“.

Der Bachmannpreis ist dotiert mit 25.000 Euro. Der Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro) gewinnt dieses Jahr die 1990 in Hildesheim geborene Lisa Krusche. „Für bestimmte Welten kämpfen und gegen andere“ ist eine rätselhafte Science-Fiction-Erzählung. Den Kelag-Preis (10.000 Euro) erhält der 1961 in Graz geborene Egon Christian Leitner für seinen Text „Immer im Krieg“, der einen Auszug aus einem tausendfünfhundertseitigen “Sozialroman“ unserer Gegenwart darstellt.

Der 3Sat-Preis (7.500 Euro) geht an Laura Freudenthaler für „Der heißeste Sommer“. In dieser unheimlichen Erzählung aus der österreichischen Provinz erkannten die Juroren die Tradition Ingeborg Bachmanns und Marlen Haushofers, die von Freudenthaler in eine neue, katastrophische Gegenwart weitergeführt werde. Der BKS-Publikumspreis wurde durch Online-Abstimmung ermittelt: Die 1985 in Steyr geborene Lydia Haider erhält ihn für ihren performativen Text „Der große Gruß“, der mit größter Drastik Umschlag von Hausmeister-in Blockwartmentalität handelt.