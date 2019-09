https://www.faz.net/-gr0-9rh2h

Zum Tode von Günter Kunert : In vollkommener Klarheit Von Tilman Spreckelsen

- Aktualisiert am 22.09.2019 - 21:47 Bildbeschreibung einblenden Günter Kunert: Einer, der gegen das Vergessen der NS-Herrschaft schrieb. Bild: dpa Wenn alles den Styx hinuntergeht, muss einer da sein, der die Dinge festhält: Günter Kunert, ost-west-deutscher Lyriker von Rang, bot den Umschwüngen der Geschichte mit seinem Werk die Stirn. Beitrag weitersagen Permalink: https://www.faz.net/-gr2-9rh2h Weitersagen abbrechen Manchmal verraten auch die Reimworte eines Gedichts, in welcher Stillage der Autor sein Werk verstanden wissen möchte – wo sich „Sinn“ auf „Gewinn“ reimt, „Sturz“ auf „kurz“, „Geschichte“ auf „Berichte“, da ist die Rechnung allzu glatt, um wirklich aufzugehen, schon gar wenn das Gedicht von einem derart wachsamen Autor wie Günter Kunert stammt: Sein „Ikarus“ beschreibt den jähen Untergang der mythischen Gestalt scheinbar nur als Auftakt zu einem beispiellosen Nachruhm, weil sich die Geschichte letztlich mehr für die grandios Scheiternden als für die Sieger interessiere: „Der Untergang als letzter Akt / ist dem Vergessen entzogen / Und steigt aus des Alltags Katarakt / wie ein seltsamer Regenbogen“, so endet das Gedicht, nur um in der allerletzten Zeile dann die Botschaft der elf vorhergehenden zu unterlaufen. Denn was wäre flüchtiger als ein Regenbogen, an wessen Fortdauer wäre mehr zu zweifeln? Tilman Spreckelsen Redakteur im Feuilleton. F.A.Z. Wo Beständigkeit so luftig gedacht werden muss, da ist auf diesem Feld wenig zu hoffen. Günter Kunert, geboren 1929, hatte genug Umschwünge, politische zumal, aber auch grundlegend gesellschaftliche erlebt, um nicht ständig mit neuen zu rechnen. Er überstand die NS-Zeit, immer in Gefahr wegen seiner jüdischen Mutter, als Angestellter in einer Tuchwarenhandlung, publizierte sein erstes Gedicht 1947 und erfuhr in der DDR Förderung durch anerkannte Autoren wie Brecht und Becher, geriet aber zugleich unter den Verdacht des Abweichlertums und machte Erfahrungen mit der Zensur. Reich begabt und vielseitig interessiert, veröffentlichte Kunert Lyrik, Prosa, Essays, Kinderbücher, Reiseberichte und literaturtheoretische Schriften. Für die „Frankfurter Anthologie“ dieser Zeitung interpretierte er bereits Gedichte, bevor er nach seinem Protest gegen die Ausbürgerung Wolf Biermanns 1979 selbst die DDR verlassen musste. Kein Vergessen! Vor und nach diesem neuerlichen Umschwung fragte Kunert in seinem Werk immer wieder nach den Spuren, die der Nationalsozialismus in den Jahrzehnten nach Kriegsende hinterlassen hat, nach den konkreten Tätern und den Bedingungen ihres Tuns ebenso wie nach dem, was im Bewusstsein der Nachgeborenen davon ankommt. „Am Styx“ heißt eines seiner schönsten Gedichte, und es spricht von der Auflehnung gegen den großen Strom des Vergessens, der Vater fort trägt „und das Wäldchen und / die ganz Stadt und am Ende / noch den Erdenreste / in vollkommener Klarheit.“ Mehr zum Thema 1/ Wo aber alles davontreibt, da bleibt einer zurück, der davon erzählt. Die Aufgabe ist umso hoffnungsloser, da er allein bleibt ohne den „Erdenrest“. Und sie ist zugleich umso dringlicher, denn wenn er sich nicht erinnert, wenn er nicht davon schreibt, wer soll es denn sonst tun? Am Samstag ist Günter Kunert gestorben. false Zur Startseite

Topmeldungen Bislang habe die Deutsche Bahn gesagt, Deutschland brauche eine starke Schiene. Seit Freitag wisse er, Deutschland bekomme sie auch, sagte Konzernchef Richard Lutz am Sonntag. Was bringt das dem Verbraucher? Noch immer ist nicht klar, wie die Labour-Party zum Brexit steht. Auf ihrem Parteitag wird deutlich, wie uneins die Partei ist. Von der Gleichstellung der Geschlechter profitieren auch Männer – sie sind gesünder und leben länger. Die regionalen Unterschiede, die in einer Studie sichtbar werden, überraschen. Für Donald Trump ist das Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten nicht verwerflich. Er sieht nichts Schlimmes darin, seine Macht zu nutzen, um politischen Konkurrenten wie Joe Biden zu schaden. Dabei beginnt der Skandal schon an anderer Stelle.

Newsletter Immer auf dem Laufenden Sie haben Post! Abonnieren Sie unsere FAZ.NET-Newsletter und wir liefern die wichtigsten Nachrichten direkt in Ihre Mailbox. Es ist ein Fehler aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut. Bitte wählen Sie einen Newsletter aus. Newsletter wählen Sprinter

DER TAG – Am frühen Morgen

Hauptwache

DER TAG - Am Morgen

Politik-Analysen

DER TAG - Am Mittag

Finanzen-Analysen

Wirtschaft

Sport-Analysen

DER TAG am Nachmittag

Themen des Tages

Rhein-Main

DER TAG - Am Abend

Wissenschaft

Frankfurter Allgemeine Stil

Literatur

Familie

Einspruch Bitte tragen Sie eine gültige E-Mail-Adresse ein. Abonnieren Vielen Dank für Ihr Interesse an den F.A.Z.-Newslettern. Sie erhalten in wenigen Minuten eine E-Mail, um Ihre Newsletterbestellung zu bestätigen.

{"show_ads": true, "numFound": 3, "docs": [{"doc_type": "artikel", "create_date": "2019-09-22T15:12:37Z", "title": "Dichter G\u00fcnter Kunert gestorben", "url": "https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/zum-tod-des-dichters-guenter-kunert-16397779.html", "teaser_img_url": "https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/feuilleton/medien/1103009505/1.6397772/article_teaser_ressortmodul/guenter-kunert-1929-2019.jpg", "section": "feuilleton", "faz_plus": false, "change_date": "2019-09-22T15:17:52Z", "teaser": "Seine Familie wurde in der NS-Zeit verfolgt, zahlreiche Angeh\u00f6rige wurden ermordet. In DDR war er ein politischer Dissident. Geschrieben und gedacht hat er im Geiste Heinrich Heines. Nun ist der Dichter G\u00fcnter Kunert im Alter von neunzig Jahren gerstorben.\r

", "supertitle": "Im Alter von 90 Jahren", "source": "FAZ.NET mit dpa\r

", "teaser_img_subline": "G\u00fcnter Kunert (1929 - 2019).", "date": "2019-09-22T15:12:37Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6397779", "payload": {"headline_short": "Im Alter von 90 Jahren: Dichter G\u00fcnter Kunert gestorben", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"dpa\", \"last_publication\": \"2019-09-22T17:12:38.000+0200\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/feuilleton/medien/1103009505/1.6397772/guenter-kunert-1929-2019.jpg\", \"section\": \"feuilleton\", \"published\": \"2019-02-11T00:00:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"G\\u00fcnter Kunert (1929 - 2019).\", \"source\": \"dpa\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-09-22T17:12:38.000+0200\", \"title\": \"62383979\", \"first_publication_date\": \"2019-02-11T00:00:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6397772\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/feuilleton/medien\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2019-09-22T15:17:52Z", "committed": "2019-09-22T15:17:52Z", "seo_description": "", "seo_title": "Zum Tod des Dichters G\u00fcnter Kunert", "source": "FAZ.NET mit dpa\r

", "first_publication": "2019-09-22T15:12:37.951Z", "teaser_img_id": "1.6397772", "published": "2019-09-22T15:12:37.951Z", "date_changed": "2019-09-22T15:17:52Z", "first_publication_date": "2019-09-22T15:12:37.951Z", "coords": [], "image_pages_json": "[{\"url\": \"/aktuell/feuilleton/buecher/autoren/zum-tod-des-dichters-guenter-kunert-16397779/guenter-kunert-1929-2019-16397772.html\", \"image_id\": \"1.6397772\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"dpa\", \"last_publication\": \"2019-09-22T17:12:38.000+0200\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/feuilleton/medien/1103009505/1.6397772/guenter-kunert-1929-2019.jpg\", \"section\": \"feuilleton\", \"published\": \"2019-02-11T00:00:00.000+0100\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"G\\u00fcnter Kunert (1929 - 2019).\", \"source\": \"dpa\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-09-22T17:12:38.000+0200\", \"title\": \"62383979\", \"first_publication_date\": \"2019-02-11T00:00:00.000+0100\", \"doc_id\": \"1.6397772\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/feuilleton/medien\", \"description\": \"\"}}]"}, "subsection_paths": "/aktuell/feuilleton/buecher/autoren", "dpa_nitf_fixture": ""}, {"doc_type": "video", "create_date": "2019-09-22T11:52:38Z", "title": "Ba-ba-ba-ba-Batman!", "url": "https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/batman-comic-wird-80-16397688.html", "teaser_img_url": "https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/3215378938/1.6397714/article_teaser_ressortmodul/62383328.jpg", "section": "feuilleton", "faz_plus": false, "change_date": "2019-09-22T14:32:44Z", "teaser": "Wie in Gotham City wurde in Mexiko Stadt p\u00fcnktlich um 8 Uhr abends das Batman-Symbol an ein Hochhaus geworfen. Viele Fans lie\u00dfen sich das Spektakel zum 80. Geburtstag der Comic-Reihe nicht entgehen.", "supertitle": "Comic-Reihe wird 80", "date": "2019-09-22T11:52:38Z", "doc_id": "1.6397688", "payload": {"video_durations": ["77", "77", "77"], "headline_short": "Batman-Comic wird 80", "show_on_multimedia_overview": true, "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"dpa\", \"last_publication\": \"2019-09-22T16:32:45.000+0200\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/3215378938/1.6397714/62383328.jpg\", \"section\": \"aktuell\", \"published\": \"2019-09-21T00:00:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"source\": \"dpa\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-09-22T16:32:45.000+0200\", \"title\": \"62383328\", \"first_publication_date\": \"2019-09-21T00:00:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6397714\", \"subsection_paths\": \"/aktuell\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2019-09-22T14:32:44Z", "published": "2019-09-22T11:52:38Z", "video_urls": ["https://www.youtube.com/embed/CLoy3Jhw6Vo?vq=hd1080", "https://www.youtube.com/embed/CLoy3Jhw6Vo?vq=hd720", "https://www.youtube.com/embed/CLoy3Jhw6Vo?vq=hd360"], "teaser_img_id": "1.6397714", "committed": "2019-09-22T14:32:44Z", "date_changed": "2019-09-22T14:32:45Z", "first_publication_date": "2019-09-22T11:52:38Z"}, "subsection_paths": "/aktuell/feuilleton"}, {"doc_type": "artikel", "create_date": "2019-09-22T20:03:32Z", "faz_plus": false, "title": "Vom Gl\u00fcck hinter den Mauern", "url": "https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/ausstellung-faszination-stadt-16389444.html", "teaser_img_url": "https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/feuilleton/3546091013/1.6391231/article_teaser_ressortmodul/frommes-wimmelbild-fuer.jpg", "section": "feuilleton", "author": "Andreas Kilb", "change_date": "2019-09-22T20:03:32Z", "teaser": "Die gro\u00dfe Ausstellung \u201eFaszination Stadt\u201c in Magdeburg will von der Stadt als Motor der europ\u00e4ischen Geschichte erz\u00e4hlen. Leider hat sie ihre historischen Hausaufgaben nicht gemacht. Der Anschluss an die Gegenwart gelingt nicht.", "supertitle": "St\u00e4dte-Schau in Magdeburg", "source": "F.A.Z.", "teaser_img_subline": "Frommes Wimmelbild f\u00fcr Stadtb\u00fcrger: Die Psssionstafel aus der Jakobskirche im polnischen Tor\u00fan fasst erz\u00e4hlt das Martyrium Christi in zweiundzwanzig Stationen", "date": "2019-09-22T20:03:32Z", "resource": "FAZ", "doc_id": "1.6389444", "payload": {"headline_short": "Ausstellung \u201eFaszination Stadt\u201c in Magdeburg: Vom Gl\u00fcck hinter den Mauern", "teaser_img_json": "{\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Sankt-Jakobs-Kirche Thorn/Tor\\u00fan\", \"last_publication\": \"2019-09-22T22:03:33.000+0200\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/feuilleton/3546091013/1.6391231/frommes-wimmelbild-fuer.jpg\", \"section\": \"feuilleton\", \"published\": \"2015-08-04T12:07:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Frommes Wimmelbild f\\u00fcr Stadtb\\u00fcrger: Die Psssionstafel aus der Jakobskirche im polnischen Tor\\u00fan fasst erz\\u00e4hlt das Martyrium Christi in zweiundzwanzig Stationen\", \"source\": \"Sankt-Jakobs-Kirche Thorn/Tor\\u00fan\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-09-22T22:03:32.000+0200\", \"title\": \"62292624\", \"first_publication_date\": \"2015-08-04T12:07:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6391231\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/feuilleton\", \"description\": \"\"}", "last_publication": "2019-09-22T20:03:32Z", "committed": "2019-09-22T20:03:32Z", "seo_description": "", "seo_title": "Ausstellung Faszination Stadt", "source": "F.A.Z.", "first_publication": "2019-09-17T15:33:31.054Z", "teaser_img_id": "1.6391231", "published": "2019-09-22T20:03:32.314Z", "date_changed": "2019-09-22T20:03:36Z", "first_publication_date": "2019-09-22T20:03:32.314Z", "coords": ["52.1333330000000000,11.6166670000000000"], "image_pages_json": "[{\"url\": \"/aktuell/feuilleton/kunst/ausstellung-faszination-stadt-16389444/frommes-wimmelbild-fuer-16391231.html\", \"image_id\": \"1.6391231\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Sankt-Jakobs-Kirche Thorn/Tor\\u00fan\", \"last_publication\": \"2019-09-22T22:03:33.000+0200\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/feuilleton/3546091013/1.6391231/frommes-wimmelbild-fuer.jpg\", \"section\": \"feuilleton\", \"published\": \"2015-08-04T12:07:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Frommes Wimmelbild f\\u00fcr Stadtb\\u00fcrger: Die Psssionstafel aus der Jakobskirche im polnischen Tor\\u00fan fasst erz\\u00e4hlt das Martyrium Christi in zweiundzwanzig Stationen\", \"source\": \"Sankt-Jakobs-Kirche Thorn/Tor\\u00fan\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-09-22T22:03:32.000+0200\", \"title\": \"62292624\", \"first_publication_date\": \"2015-08-04T12:07:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6391231\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/feuilleton\", \"description\": \"\"}}, {\"url\": \"/aktuell/feuilleton/kunst/ausstellung-faszination-stadt-16389444/wappentier-fuer-nichtadlige-16391234.html\", \"image_id\": \"1.6391234\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Muzeum Historyczne Niasta Krakow\", \"last_publication\": \"2019-09-22T22:03:33.000+0200\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/feuilleton/1498200475/1.6391234/wappentier-fuer-nichtadlige.jpg\", \"section\": \"feuilleton\", \"published\": \"2012-04-01T00:00:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Wappentier f\\u00fcr Nichtadlige: Der Hahn der Krakauer Sch\\u00fctzenbr\\u00fcderschaft war ein Symbol des B\\u00fcrgerstolzes.\", \"source\": \"Muzeum Historyczne Niasta Krakow\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-09-22T22:03:33.000+0200\", \"title\": \"62292632\", \"first_publication_date\": \"2012-04-01T00:00:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6391234\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/feuilleton\", \"description\": \"\"}}, {\"url\": \"/aktuell/feuilleton/kunst/ausstellung-faszination-stadt-16389444/herrschaft-des-rechts-oder-des-16391233.html\", \"image_id\": \"1.6391233\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Danzig, Muzeum Gd\\u00e1nska\", \"last_publication\": \"2019-09-22T22:03:34.000+0200\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/feuilleton/297707424/1.6391233/herrschaft-des-rechts-oder-des.jpg\", \"section\": \"feuilleton\", \"published\": \"2015-08-04T12:42:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Herrschaft des Rechts oder des Unrechts? Das Gem\\u00e4lde Iustitia und Iniustitia von Hans Vredeman de Vries zeigt die Vorz\\u00fcge der st\\u00e4dtischen Selbstbestimmung\", \"source\": \"Danzig, Muzeum Gd\\u00e1nska\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-09-22T22:03:34.000+0200\", \"title\": \"62292628\", \"first_publication_date\": \"2015-08-04T12:42:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6391233\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/feuilleton\", \"description\": \"\"}}, {\"url\": \"/aktuell/feuilleton/kunst/ausstellung-faszination-stadt-16389444/dokument-der-rechtsgeschichte-16391236.html\", \"image_id\": \"1.6391236\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Tim Hufnagl\", \"last_publication\": \"2019-09-22T22:03:34.000+0200\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/feuilleton/1475905542/1.6391236/dokument-der-rechtsgeschichte.jpg\", \"section\": \"feuilleton\", \"published\": \"2019-09-18T17:30:12.579+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Dokument der Rechtsgeschichte: Eine Seite aus der Heidelberger Bilderhandschrift des Sachsenspiegels, entstanden um 1300\", \"source\": \"Tim Hufnagl\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-09-22T22:03:34.000+0200\", \"title\": \"62292646\", \"first_publication_date\": \"2019-09-18T17:30:12.579+0200\", \"doc_id\": \"1.6391236\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/feuilleton\", \"description\": \"\"}}, {\"url\": \"/aktuell/feuilleton/kunst/ausstellung-faszination-stadt-16389444/handwerkliche-meisterschaft-16391235.html\", \"image_id\": \"1.6391235\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Muzeum Diecezjalne, Pelplin\", \"last_publication\": \"2019-09-22T22:03:35.000+0200\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/feuilleton/2903114501/1.6391235/handwerkliche-meisterschaft.jpg\", \"section\": \"feuilleton\", \"published\": \"2012-04-01T00:00:00.000+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Handwerkliche Meisterschaft und b\\u00fcrgerliche Fr\\u00f6mmigkeit: Reliqiuar der heiligen Barbara aus Pelplin, Danziger Werkstatt, datiert 1514\", \"source\": \"Muzeum Diecezjalne, Pelplin\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-09-22T22:03:35.000+0200\", \"title\": \"62292637\", \"first_publication_date\": \"2012-04-01T00:00:00.000+0200\", \"doc_id\": \"1.6391235\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/feuilleton\", \"description\": \"\"}}, {\"url\": \"/aktuell/feuilleton/kunst/ausstellung-faszination-stadt-16389444/fuer-juden-galt-das-magdeburger-16391242.html\", \"image_id\": \"1.6391242\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Tim Hufnagl\", \"last_publication\": \"2019-09-22T22:03:36.000+0200\", \"url\": \"https://media0.faz.net/ppmedia/aktuell/feuilleton/860072623/1.6391242/fuer-juden-galt-das.jpg\", \"section\": \"feuilleton\", \"published\": \"2019-09-18T17:31:17.548+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"F\\u00fcr Juden galt das Magdeburger Stadtrecht nicht, sie waren Untertanen des Landesherrn: Grabstein vom J\\u00fcdischen Friedhof in Prag\", \"source\": \"Tim Hufnagl\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-09-22T22:03:36.000+0200\", \"title\": \"62292681\", \"first_publication_date\": \"2019-09-18T17:31:17.548+0200\", \"doc_id\": \"1.6391242\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/feuilleton\", \"description\": \"\"}}, {\"url\": \"/aktuell/feuilleton/kunst/ausstellung-faszination-stadt-16389444/wer-in-der-stadt-etwas-galt-16391241.html\", \"image_id\": \"1.6391241\", \"image\": {\"doc_type\": \"image\", \"seo_metatitle\": \"\", \"author\": \"Tim Hufnagl\", \"last_publication\": \"2019-09-22T22:03:36.000+0200\", \"url\": \"https://media1.faz.net/ppmedia/aktuell/feuilleton/991797784/1.6391241/wer-in-der-stadt-etwas-galt.jpg\", \"section\": \"feuilleton\", \"published\": \"2019-09-18T17:30:56.118+0200\", \"content_state\": \"public\", \"sub_line\": \"Wer in der Stadt etwas galt, war Mitglied in karitativen Vereinigungen: Schl\\u00fcsselabzeichen der Sankt-Georgen-Bruderschaft aus Elbing, heute Elblag\", \"source\": \"Tim Hufnagl\", \"teaser\": \"\", \"supertitle\": \"\", \"committed\": \"2019-09-22T22:03:36.000+0200\", \"title\": \"62292668\", \"first_publication_date\": \"2019-09-18T17:30:56.118+0200\", \"doc_id\": \"1.6391241\", \"subsection_paths\": \"/aktuell/feuilleton\", \"description\": \"\"}}]"}, "subsection_paths": "/aktuell/feuilleton/kunst", "dpa_nitf_fixture": ""}]} {"isins": {}, "empty": true}