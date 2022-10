Früherer Dissident Sinowjew : Einmal Sowjetmensch, immer Sowjetmensch

Betrachtungen eines Schriftstellers im Exil“ heißt ein gut vierzigminütiges Filmporträt von Alexander Sinowjew aus dem Jahr 1984. Regie hatte Kurt Hoffmann im Auftrag des BR und des ORF geführt. Eine Wiederholung in den öffentlich-rechtlichen Programmen ist heute undenkbar. Denn in den Folgejahren bis zu seinem Tod 2006 hat sich in Sinowjews Intellektuellenbiographie zu viel ereignet. An die Stelle des überholten Filmporträts müsste eine Filmbiographie treten, die auch Sinowjews Antwort auf den Zerfall der UdSSR zu erfassen versuchte, seine Entwicklung vom jungen militanten Antistalinisten, dann sowjetkritischen Dissidenten im deutschen Exil zum Stalin-Apologeten und Skeptiker der von Gorbatschow und Jelzin in Gang gesetzten Verwestlichung Russlands und überhaupt der Globalisierung. Und so kann man auch nicht uneingeschränkt gou­tieren, dass Diogenes, von 1979 an ­Sinowjews Verlag im deutschsprachigen Raum, neben seinem literarischen Erstlingswerk und Opus magnum „Gähnende Höhen“ nun zum hundertsten Geburtstag des Schriftstellers nur „Homo sovieticus“ aus dem Verlagsfundus herausholt und wieder lieferbar macht. Zwar ragen diese zwei Romane aus Sinowjews Œuvre heraus, aber das Bild, das sie von ihm als einem Intellektuellen ergeben, ist nur die halbe Wahrheit.

Und doch ist Hoffmanns Filmporträt weiterhin sehenswert, ja sogar aktuell. Denn eines seiner Hauptthemen ist die moderne Erfahrung der Emigration. Vieles, was Sinowjew dort äußert, gilt der Ausleuchtung seiner angeschlagenen In­nerlichkeit als Emigrant. „Menschen emigrieren, ihre Seelen tun es nicht“, heißt es da einmal. Das sagt jemand, der seit seiner Ankunft in München 1978 sechs Jahre Zeit hatte, einen akzeptablen Umgang mit der neuen, beruflich wie privat entschlackten Lebenswirklichkeit zu finden, aber zum Schluss kommen musste, dass selbst eine Rückkehr nach Russland ihn nicht wieder mit seiner Seele vereinigen könnte, da eine Rückkehr in die Vergangenheit unmöglich sei.