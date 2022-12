Alice Schwarzer wird achtzig : Sie ist immer bereit, uns im Gespräch zu verführen

Es wäre ein Fehler, Alice Schwarzers Angriffslust auf einen Mangel an Reflexion zurückzuführen. Genauso falsch wäre es, ihre Vorliebe für humorvolle Zuspitzungen als Beleg eines vielleicht doch nur oberflächlichen Engagements für die Sache zu betrachten. Die Sache heißt Feminismus und wurde als Label, Masche und debattentaugliche Platzpatrone inzwischen so oft verwässert und überstrapaziert, dass ihr Kern mitunter nur noch schemenhaft zu erkennen ist.

Schwarzer legt ihn immer wieder frei und sagt seit 1977, als sie im Alter von fünfunddreißig Jahren die Zeitschrift „Emma“ gründete, wo es emanzipatorisch langzugehen hat. Mit ihrem fein justierten Objektifizierungsradar spürt sie alles auf, was für Frauen bedrohlich werden könnte, um es zu sezieren und bloßzustellen: Prostitution, religiöser Fundamentalismus, Paragraph 218, Pornographie, Helmut Newtons Fotos, sexistische Zeitschriftencover. Letztere waren für Schwarzer und neun Mitstreiterinnen eine solche Zumutung, dass sie 1978 gegen den damaligen „Stern“-Chefredakteur, Henri Nannen, und den Verlag Gruner + Jahr klagten. In der Begründung hieß es, auf den Titelseiten des Magazins würden Frauen immer wieder nicht nur „als Objekt männlicher Lust dargeboten, sondern darüber hinaus als Mensch erniedrigt“. Daraus folge eine „Perpetuierung bestehender Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern“. Die Klägerinnen sahen sich „persönlich beleidigt“ und sprachen für alle „diskriminierten Frauen in der Bundesrepublik Deutschland“. Aus formalen Gründen wurde die Klage abgewiesen. Das machte aber nichts, denn die Volte hatte gesessen.

Ohne Performance geht bei ihr nichts

Alice Schwarzer kann vieles gleichzeitig, schillern und knurren, flirten und Körbe verteilen, samtpfötig tuscheln und aggressiv bellen, spielerisch gegen Sexismus wettern und für die „Bild“-Zeitung schreiben, Offenheit signalisieren und durch eng zusammengekniffene Augen Skepsis ausstrahlen. Ebenso kann sie klug argumentieren, ohne dass es alle gleich mitkriegen, weil sie ihre Anliegen oft polternd im Überrumpelungsmodus vorträgt.

Einmal sagte sie, ein Gespräch sei „immer eine Verführung“, und wer sich Interviews mit ihr anschaut, bekommt schnell eine Ahnung davon, was sie meint. Das darf man ruhig ästhetisch verstehen, weniger sozial, der Effekt muss halt stimmen. Schwarzers Authentizität ist eine, die ohne Performance-Charakter gar nicht funktioniert. Man mag das preziös finden, könnte jedoch ebenso gut die Perspektive ändern und anerkennen, dass sie mit diesem Habitus Herausragendes für die Gleichberechtigung geleistet hat.

Eine Putin-Versteherin

In diesem Jahr hat Schwarzer mit Chantal Louis das Buch „Transsexualität“ vorgelegt. Darin sagt sie, „dass das biologische Geschlecht zwar existiert, aber keine den Menschen definierende Rolle spielen dürfe“. Und doch komme es immer öfter zu Irritationen über Geschlechterrollen, was dann recht eilig als Transsexualismus missverstanden werde. Das wurde ihr vielfach übel genommen. Ebenso wie ihre Äußerungen bei „Maischberger“ in dieser Woche. Nachdem sich Schwarzer im April schon gegen Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen hatte, bekräftigte sie ihre Haltung in der Talkrunde. Es handle sich ohnehin um einen Stellvertreterkrieg zwischen Russland und Amerika. „Warum ich trotz allem Putin verstehe!“, titelte sie vor acht Jahren, am Tag der Krim-Annexion, auf ihrer Website.

Das ändert nichts an jenem Umstand, der schon bei der Klage gegen den „Stern“ wichtig war und der im Grunde immer, wenn Schwarzer vorprescht, wichtig ist: Die Volte hat gesessen. In der aktuellen „Emma“-Ausgabe sagt die Herausgeberin im Gespräch: „Ich bin stolz darauf, dass ich so viele Menschen ermutigt habe.“ Heute wird die Mutmacherin achtzig Jahre alt.