Das schönste Geburtstagsgeschenk hat er nicht sich, sondern uns gemacht, und der Titel passt auch dazu: Gerade ist „Torte für alle!“ in Deutschland er­schienen, das neue Bilderbuch von Thé Tjong-Khing. Damit hat er die vor neunzehn Jahren begonnene Erfolgsserie seiner „Torten“-Geschichten um die mittlerweile fünfte Folge erweitert. In all diesen Büchern geht einer bunt gemischten Tiergesellschaft Backwerk verlustig, und dann wird es auf wimmelbildartigen textlosen Doppelseiten durch gemein­same Anstrengung wiederbeschafft.

In der neuesten Episode ist ein Adler die Ursache für den Kuchenverlust; in früheren waren es Missgeschicke oder diebische Ratten, Frösche und Echsen – die dann aber jeweils im nächsten Buch aufgenommen wurden in die gemeinsam picknickende Gemeinschaft, die so immer größer wurde. Kinder haben durch die Vielzahl der handelnden Figuren unendlich viel zu schauen und zu kombinieren.

Als Thé diesen Einfall hatte, war er schon über siebzig. Geboren 1933 als Kind einer chinesischen Familie auf der Insel Java im damals niederländisch beherrschten Indonesien, war er 1956 als Kunststudent aus seinem mittlerweile un­abhängig gewordenen Geburtsland in die ehemalige Kolonialmacht gegangen und fand dort seine neue Heimat: beruflich als Zeichner im Studio von Marten Toonder, der damals wichtigsten niederländischen Produktionsstätte für Comics und Trickfilme, und familiär mit Frau und zwei Kindern.

Beide Erfahrungen nutzten ihm, als er 1970 von der Kinderbuchautorin Miep Diekmann gebeten wurde, deren neuestes Werk zu illustrieren. Diese Arbeit fand in den Niederlanden große Be­achtung, und Thé wurde für so viele weitere Bücher von Diekmann und anderen Schriftstellern engagiert, dass er sich 1975 selbständig machen konnte. Auch in Deutschland wurde man auf ihn aufmerksam; so illu­strierte er in den Neunzigerjahren etwa Geschichten von Klaus Kordon. Aber das erste Buch, das er selbst schrieb, ließ bis 2004 auf sich warten. Das war dann „Die Torte ist weg!“. Es übertraf alle bisherigen Erfolge und wurde wie auch die Nachfolgebände in vielen Ländern veröffentlicht – wobei der Serie zugutekam, dass sie wortlos erzählt.

Aber sie tut es mit Witz und größtem Geschick bei den Bildübergängen: Deren „Schnitttechnik“ weist Thé als den großen Kinokenner aus, der er ist (in den Siebzigerjahren war er in den Nieder­landen als mehrfacher Gewinner eines Fernsehquiz zum Thema Kino zeitweise bekannter denn als Illustrator). Und ebenso groß ist seine Liebe zur Kunst­geschichte, die in seinen Bilderbüchern mittels zahlreicher Anspielungen präsent ist, gerade auch bei Thés Figuren­gestaltung, für die er sich gerne von Hieronymus Bosch in­spirieren lässt – eine Dankesschuld, die er 2015 mit einem ganzen Buch als Hommage abtrug: „Hieronymus“. Das war der einzige Ausflug aus der „Torten“-Welt, den Thé sich in jüngerer Zeit erlaubt hat.

Im selben Jahr war in den Niederlanden „Kunst mit Torte“, der vierte Teil der ­Serie, herausgekommen, doch seitdem hatte Stille geherrscht um Thé Tjong-Khing; man glaubte ihn mit Mitte achtzig im wohlverdienten Ruhestand. Seine Rückkehr nun ist triumphal, denn die Erzählweise von „Torte für alle!“ ist noch einmal subtiler geworden: Noch die x-te Betrachtung dürfte neue Details erbringen. Heute wird Thé Tjong-Khing neunzig. Gewiss nicht ohne Kuchen. „Verjaardag met taart“ hieß schon 2010 die dritte Folge seines persönlichsten Werks – Geburtstag mit Torte.