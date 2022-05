250. Geburtstag von Novalis : Ist denn das Weltall nicht in uns?

Als Schüler war unser Autor so begeistert von Novalis, dass er 1972 an dessen Grab in der damaligen DDR reiste. Es wurde eine sonderbare Erfahrung. Eine Erinnerung zu seinem 250. Geburtstag.

Als Sechzehn-, Siebzehn­jähriger, zur Zeit meiner ersten schriftstellerischen Versuche, entdeckte ich das schmale Gesamtwerk Georg Philipp Friedrich von Hardenbergs, der sich als romantischer Dichter das Pseudonym Novalis zugelegt hat: der Neuland Bestellende. Ich hatte den Namen an der Berliner Rudolf Steiner Schule zum ersten Mal gehört und mich mit dem so absolut Fremden augenblicklich identifiziert. Fremder kaum denkbar: Im späten achtzehnten Jahrhundert in einer protestantischen thüringischen Adelsfamilie aufgewachsen als eines von elf Kindern, von meiner jüdischen amerikanisch-österreichischen Einzelkind-Identität gleichsam Lichtjahre weit entfernt. Ich wurde zu seinem schwärmerischen Jünger, las nach und nach jede Zeile seiner „Hymnen an die Nacht“, der Gedichte, seiner umfangreichen Fragmentesammlung, seines Romanbruchstücks „Heinrich von Ofterdingen“. Der junge Dichter Heinrich, der sich auf die Suche nach der blauen Blume macht, die er in einem Traum zu sehen bekam: „Sie liegt mir unaufhörlich im Sinn, und ich kann nichts anders dichten und denken.“

Novalis’ blaue Blume wurde zu meinem Leitstern, einem Sinnbild der Sehnsucht nach einer durch und durch poetischen Welt. Mehr noch, ich begann, mich Friedrich von Hardenberg seelenverwandt zu fühlen, glaubte in seinem Werk eine ekstatische Stimme zu vernehmen, inniger mit mir verknüpft als alles, was ich bis dahin gelernt, gelesen, erfahren hatte. Eine Art Überschwang des Jugendlichen, der ich damals war, dem die Idee in den Sinn kam, womöglich die Reinkarnation des mit neunundzwanzig Jahren verstorbenen Dichters zu sein. Ich be­lächelte mich selbst und hielt meine heimliche Überlegung zugleich für nicht ganz unrealistisch. Sie wird wohl nicht zuletzt vom Gedankengut der Anthro­posophie mitbestimmt gewesen sein, die uns Waldorfschülern auf den Lebensweg mit­gegeben worden war.

Die Ansichten der Kreisleitung zum 1. Mai

Ein milder Wahn, der in dem Entschluss gipfelte, anlässlich des zweihundertsten Geburtstages meines Idols, am 2. Mai 1972, dieser Tage vor fünfzig Jahren, nach Weißenfels an der Saale zu reisen, in das Städtchen, in dem Novalis die längste Zeit seines kurzen Lebens verbracht hatte und in der er 1801 begraben wurde. Ich freute mich, im Vorfeld, auf Begegnungen mit Verehrern des Dichters aus aller Welt, die zu diesem Datum die Reise in die Deutsche Demokratische Republik nicht scheuen würden. Bald nach meiner Ankunft im einzigen Hotel der Stadt, dem „Goldenen Ring“, musste ich jedoch erkennen, der einzige Aus­länder zu sein, der sich auf den weiten Weg gemacht hatte.

Vor dem Fenster des schäbigen Hotelzimmers knarrte eine große rote Fahne in ihrer Halterung. Auf schmutziggrauen Plätzen, in engen trostlosen Gassen, an den Feuermauern baufälliger Häuser las ich: „Was der VIII. Parteitag der SED beschloss – wird sein!“ In rußschwarzen Hinterhöfen spielten Kinder zwischen übervollen Abfalleimern. In der staubigen Auslage eines vereinzelten Lebensmittelladens stapelten sich Fleisch- und Gemüsekonserven. Alltag in einer In­dustriestadt am Rand des Thüringer Waldes, unweit von Leipzig, die sich dank des hier ansässigen VEB „Banner des Friedens“, der größten Schuhfabrik des Arbeiter-und-Bauern-Staates, stolz als Schuhmetropole bezeichnete.

Ich machte mich auf den Weg zum Rathaus, erfuhr dort, dass für den nächsten Tag, den 3. Mai, immerhin eine Gedenkveranstaltung für den Dichter geplant sei. Auf meine Frage, warum die Feierlichkeiten denn nicht am eigentlichen Geburtstag stattfänden, belehrte mich der Sekretär des Bürgermeisters: „Die Kreisleitung ist der Ansicht, man kann es der Arbeiterschaft von Weißenfels unmöglich zumuten, unmittelbar nach dem 1. Mai gleich eine Feier für einen so umstrittenen und noch dazu adeligen Schriftsteller anzusetzen.“