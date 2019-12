Fontanes 200. Geburtstag : Jenny Treibel ist unter uns

Seine Leser sind im Vorteil: Der spätberufene Romancier Theodor Fontane lernte sein Handwerk im Journalismus und wandte sich als Autor entschieden seiner Gegenwart zu. An seinem zweihundertsten Geburtstag sind uns seine Figuren so nah wie Zeitgenossen. Warum?

Die junge Baronin Innstetten ist aus dem Havelland nach Hinterpommern gereist, wo ihr Mann als Landrat an der Ostseeküste wirkt. In der ersten Nacht in dem alten Haus, in dem sie nun mit dem Landrat wohnen soll, hört sie aus dem Saal in der oberen Etage ein sonderbares Geräusch, „wie wenn lange Schleppenkleider über die Diele hinschleiften“, und dann war der Baronin noch, „als ob ich kleine weiße Atlasschuhe sähe. Es war, als tanze man oben, aber ganz leise.“ Das seien die langen Gardinen, sagt das Dienstmädchen beruhigend, die vor den offenen Fenstern wehten. Nein, heißt es später, als die Sprache noch einmal auf die Ursache der Geräusche kommt, dort oben laufen wohl Mäuse herum oder ein Iltis, vielleicht auch ein Huhn – Erklärungen aus der realen Welt also für Eindrücke, die mit dem Übernatürlichen assoziiert wurden, mit einem heimlichen Tanz, wo keiner sein dürfte.

Aber auch eine Spukgeschichte wird der jungen Frau, ein Mädchen eigentlich, noch keine achtzehn Jahre alt, von den Hausbewohnern zögerlich präsentiert: Früher habe hier ein alter Kapitän gewohnt, mit seiner Nichte oder Enkelin und mit einem chinesischen Diener. Dann habe der Kapitän das Mädchen mit einem anderen Seemann verheiraten wollen, auf der Hochzeit habe der Chinese mit der Braut getanzt, die sei dann plötzlich verschwunden und der Diener zwei Wochen darauf verstorben. Begraben habe man ihn nicht auf dem Kirchhof, sondern auf dem freien Feld.