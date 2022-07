Abschied vom PEN : Mein zweiter Austritt aus demselben Klub

Nach den Pöbelattacken und der Verwahrlosung der rhetorischen Umgangsformen vor und während der PEN-Tagung in Gotha ist mein Interesse am literarischen Vereinsleben endgültig er­loschen. Abwägungen in Sachen der Lebenszeitökonomie wollen mit fortschreitendem Alter klug bedacht sein.

Nach Gotha handelte ich mit mir selbst eine Bedenkzeit aus und schob eine Entscheidung auf, ob ich diesem PEN noch länger angehören mochte. Am 30. Juni, durch Zufall ein wichtiges Datum meiner Freiheitsgeschichte, kristallisierte sich mein Entschluss, den PEN zu verlassen, plötzlich aus: als ich die Unterschrift des Interimspräsidenten Josef Haslinger unter dem Aufruf in der „Zeit“ fand, der einen sofortigen Waffenstillstand in der und keine weiteren Waffenlieferungen für die Ukraine fordert. „Als Deutscher schäme ich mich dafür, dass ein Klub einflussreicher Intellektueller dem Widerstand einer zur Vernichtung ausgeschriebenen Nation die diskursive Existenz verweigert“ – Georg Witte (F.A.Z. vom 5. Juli) hat mir aus dem Herzen gesprochen. Putin wird sich das „Zeit“-Dokument, um Marcel Beyer zu paraphrasieren, wie zuvor schon die „Emma“-Epistel vergnügt in sein Poesiealbum kleben.

Wie sich für mich ein Kreis schließt

Ich habe vierzig Jahre zuvor, am 30. Juni 1982, in der DDR im Postamt Leipzig-Reudnitz meinen Ausreiseantrag per Einschreiben losgeschickt. Bevor Putin in meiner Herkunftsstadt Dresden als KGB-Offizier Posten bezog, hatte ich das Weite gesucht. Putins Obstruktionsfuror und Vernichtungswille gilt über die Ukraine hinaus einer freiheitlichen Lebensform, an der teilhaben zu wollen ich in meinem Ausreiseantrag vom 30. Juni 1982 deklarierte. Und im PEN Darmstadt, so vermute und befürchte ich, geben jene einflussreichen Intellektuellen, von denen Georg Witte spricht, den Ton an, mit ihrer friedenspolitischen Ideologie. Ich respektiere, dass Josef Haslinger unterschreibt, was er für richtig hält. Aber der Dissens ist kategorisch.

Dass ich die Menschenrechtsarbeit des PEN-Zentrums für substanziell und essenziell halte, dass ich das Engagement für verfolgte, inhaftierte oder ins Exil getriebene Autorinnen und Autoren unbedingt gutheiße und unterstütze, steht auf einem anderen Blatt. Aber auch jenseits einer Mitgliedschaft kann ich nach der Maßgabe meiner Möglichkeiten Programme wie Writers in Prison oder Writers in Exile durch Spenden unterstützen.

Mein Sinn für Ironie und biographische Situationskomik verlockt mich gegen Ende dieser Austrittserklärung zu einer Abschweifung. Ich trete, womöglich ein Präzedenzfall, nun schon zum zweiten Mal aus dem PEN-Zentrum Deutschland aus. Mitte der Achtziger ins bundesrepublikanische PEN-Zentrum zu­­gewählt, arbeitete ich bald und gern in Beirat und Präsidium mit. Dort begegnete ich etwa Friedrich Christian Delius, und eine kollegiale Freundschaft begann.

Der Pöbelpegel hat schon Tradition

Dann fiel die Mauer, und einigen aus dem bundesrepublikanischen PEN konnte es gar nicht schnell genug gehen, sich mit jenen Kolleginnen und Kollegen zu verbinden, denen ihre Heimat DDR abhandengekommen war. Mancher schien darob untröstlich. Der „Klub der einflussreichen Intellektuellen“ existierte damals schon, auch im westdeutschen PEN. Linkspaternalistische Fürsorglichkeit gegenüber den frisch Heimatvertriebenen korrespondierte mit Empathie­losigkeit gegenüber jenen mit doppeldeutscher Biographie und einschlägiger Diktaturerfahrung. Ich musste es aus der Nähe erleben: Die Lautsprecher der Deutungshoheit waren nicht zimperlich, Pö­belpegel und Niedertracht von den Go­thaer Zuständen nicht weit entfernt.

Mitte der Neunziger verließen wir (die mit DDR-Hintergrund) in Scharen den PEN. Sarah Kirsch, Günter Kunert, Hans Joachim Schädlich, Katja Lange-Müller, um nur einige zu nennen. Ich auch. Da­mals schrieb mir FC Delius, er habe alles Verständnis der Welt für meinen Schritt. Er aber bleibe im PEN, eingedenk des Diktums von Heinrich Böll, dass man dieser Institution nicht den Rücken kehre. Wegen des Primats der Menschenrechtsarbeit.

Etwa zwanzig Jahre später fragte mich die damalige PEN-Präsidentin Regula Venske, ob ich nicht in die Autorenvereinigung zurückkehren wolle, lautlos und beiläufig. Ich stimmte zu. Ob ich im Laufe der Jahre altersmild geworden bin, darüber mögen andere urteilen.

Seither zahlte ich wieder meinen Mitgliedsbeitrag und schaute vom Rand zu. Nach Gotha, und kurz vor seinem Tod, ist Friedrich Christian Delius aus dem PEN ausgetreten (F.A.Z. vom 17. Mai). Ich trage ihm große Dankbarkeit für ein intensives, nie abgerissenes Gespräch nach, das im PEN begann.

Das Feld meiner literarischen Freunde und Weggefährten differenziert sich derzeit aus: Manche bleiben im PEN Deutschland, manche treten in den PEN Berlin ein oder über, manche treten aus. Ich habe das Interesse am literarischen Vereinsleben verloren. Leb wohl, PEN Deutschland!

Wolfgang Hegewald, geboren 1952 in Dresden, ist Schriftsteller. Zuletzt erschien von ihm „Tagessätze – Roman eines Jahres“ (Wallstein Verlag).