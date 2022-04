Schriftsteller Iwan Schmeljow : Lesen Sie ihn, wenn Sie den Mut dazu haben

Im Anfang war das Zitat, und das Zitat war ungenau. Nicht falsch, aber verkürzt. Dafür griffig. „Lesen Sie dieses Buch, wenn Sie den Mut dazu haben.“ Diese Worte eines Deutschen finden sich schon lange im Klappentext einer jeden russischen Ausgabe von „Die Sonne der Toten“, dem Hauptwerk Iwan Schmeljows. Darin schildert der Autor das Wüten der Bolschewiki auf der Krim zu Beginn der Zwanzigerjahre. Die Aufforderung zur Lektüre stammt ursprünglich aus dem Jahr 1926, aus einer Zeit also, da eine plakative Empfehlung noch nach mehr verlangte als Verb und Ausrufezeichen. Wer jedoch weiß, von wem sie stammt, ahnt, dass es selbst mit zehn Wörtern nicht getan war: Thomas Mann.

Briefwechsel mit Thomas Mann

Die beiden Schriftsteller standen lange Jahre miteinander in Briefwechsel und lernten sich 1924 in Paris persönlich kennen. Drei Jahre zuvor war Schmeljows einziger Sohn in der Ukraine von den Bolschewiki erschossen worden, im Fe­bruar 1922 waren seine Frau und er über Berlin nach Frankreich gelangt. Dort schrieb er „Die Sonne der Toten“, eine Cousine von Katia Mann, Käthe Rosenberg, übersetzte das Werk ins Deutsche. Es handelt sich dabei um einen Geschichtenzyklus mit einem Ich-Erzähler. In Thomas Manns „Pariser Rechenschaft“ lautet das Eingangszitat in voller Gänze: „Ich bin erschüttert, wie ich dann bei ihm sitze, an dem improvisierten Notbehelf von Schreibtisch, und in dies zerfurchte, abgezehrte Gesicht im weißen Barte blicke, in das jene Greuel sich eingezeichnet haben, die man in der ,Sonne der Toten‘ nachlesen mag, wenn man Mut hat, und das einem Mann von fünfzig Jahren gehört, aber fünfzehn Jahre älter erscheint.“