Judentum, DDR, Emigration: Im Schreiben setzt Barbara Honigmann das Mosaik ihres Lebens neu zusammen. Am Montag wird sie für ihre Prosa mit dem Goethe-Preis der Stadt Frankfurt am Main ausgezeichnet.

In Barbara Honigmanns „Roman von einem Kinde“ finden sich viele markante Sätze. Doch müsste man den markantesten unter ihnen auswählen, wäre es vielleicht dieser: „Manchmal habe ich einen Traum im Wachen, dass ein Weg zu mir kommt und sich vor mich hinlegt und mit mir spricht und sagt: Komm, folge mir einfach, ich werde dich führen.“ Als diese Sammlung von Erzählungen – anders, als der Titel es vermuten lässt, handelt es sich bei ihrem literarischen Erstlingswerk nicht um einen Roman – 1986 veröffentlicht wird, ist Barbara Honigmann bereits zwei Jahre in Straßburg.

Der herbei­gesehnte Weg hat sie aus Deutschland hinausgeführt, und so beginnt ihr neues Leben wenige Meter hinter der mitten durch den Rhein verlaufenden Grenze: Als hätte der Mut nicht weiter gereicht, schreibt sie einmal. Und doch fungiert der Schritt in die Fremde gleich in mehrfacher Hinsicht als Katalysator, denn in Straßburg nimmt nicht nur ihr Schreiben Fahrt auf, hier endet auch ihre Suche nach dem verlorenen Judentum.

Verloren deswegen, weil in ihrer Familie nicht einmal mehr Bruchstücke jü­discher Tradition vorhanden sind, als ­Barbara Honigmann 1949 in Ostberlin ge­boren wird. Der Zugang zur Religion war versperrt, denn die Eltern hatten die Überbleibsel ihrer jüdischen Identität längst gegen den Kommunismus eingetauscht, dem sie sich nach dem Krieg und ihrem Exil in England gänzlich hingaben. Und so fand sich Barbara Honigmann in Ostberlin wieder, inmitten jener sozialistischen Kulturelite, zu der auch ihre Eltern zählten, und umhüllt von einem Gefühl der Unbehaustheit, das der bewegten Familiengeschichte entsprang und zum Leitmotiv ihrer zuletzt im Jahrestakt ausgezeichneten Prosa wurde.

Liebe oder Theater?

Als junge Theaterschaffende – sie schrieb Bühnenstücke, bevor sie sich der Prosa zuwandte – blieb Barbara Honigmann in der für sie schwer zu ertragenden DDR nichts anderes übrig, als sich aus dem Hauch einer Schicksalsgemeinschaft mit Heinrich von Kleist zu nähren. „Den hats auch fertig gemacht“, liest man in ihrem Briefroman „Alles, alles Liebe!“ (2000). Gemeint ist die ost­deutsche Provinz. Auf der langjährigen Bewunderung für den rastlosen Dramatiker, den sie noch heute als ihren „absoluten Abgott“ bezeichnet, gründet Barbara Honigmanns persönlichste Erzählung, „Bilder von A.“ (2011), in der sie die ­unbeständige Beziehung zu einem Mann rekonstruiert, mit dem sie die Leidenschaft für Kleist teilte.

Am Ende, nach dreißig Jahren, in denen beide genau eine Woche lang ein Paar waren, bleibt die Frage: „War es Liebe oder war es Theater?“ Hinter A. verbirgt sich jener Regisseur, der mit seiner eklatanten „Faust“-Inszenierung Ende der Sechzigerjahre für Auf­sehen in der DDR sorgte. Adolf Dresen trug den Vor­namen, den man in Deutschland nach dem Krieg nicht mehr auszusprechen wagte, schon gar nicht als Jüdin.

Die Sprache hat den vollständigen Bruch verhindert

So stürmisch die Liebe zwischen A. und B. verlief, so groß war die Leere, die Dresen mit seiner Ausreise in den Westen hinterließ. Während er von einer Metropole in die andere zog, um seine Stücke zu inszenieren, trat die rat- und rastlos im verhassten Ostberlin zurückgebliebene Honigmann eine Reise ins eigene Innere an. Im Erkunden von etwas, das ganz nahe war, „das in mir selbst lag, mir schon lange zugehörte“, nahm die Suche nach dem verlorenen Judentum ihren Ausgang, die Barbara Honigmann schließlich nach Straßburg führte, wo das Jüdische so intakt und lebendig war, wie es das in Deutschland nach der Schoa nicht mehr sein konnte.