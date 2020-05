Gespräche mit Reich-Ranicki : Warum habt ihr nicht gefragt?

Frankfurt, 2. November 1975

R-R ruft mich in sein Zimmer. Ein schrecklicher Fehler sei passiert und ich schuld! Ich bekomme einen Schreck. Es stellt sich heraus: in einem Hinweis, den ich abgezeichnet und zum Druck gegeben habe, ist von einem „Taschenbuch“ die Rede (Sammlung Luchterhand), obgleich das Buch mehr als 16 DM kostet.

Frankfurt, 27. November 1975

Als wir über Geburtsdaten sprechen, fragt er plötzlich: „Wer ist 1813 geboren?“ Ich kann es nicht sagen. „Büchner! Ja, so was müssen Sie wissen, sonst sind Sie hier nicht mehr lange.“ Halb ernst, halb im Scherz; genau weiß man das nie. Noch so ein Satz: Der Literaturkritiker müsse seine Sache mit verbissenem Ernst betreiben, sonst sei er keiner.