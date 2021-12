Bankvorstand als Autor : „Ich wollte es einmal ganz anders machen“

Der erste Satz, den man in Ihrem Er­zählungsband „Wahrhaftigkeit“ liest, be­steht aus einer ungewöhnlichen Vorbemerkung: „Die Veröffentlichung erfolgt seitens des Autors als Privatperson“. Wie denn sonst?

Da ich hauptberuflich im genossenschaft­lichen Finanzwesen, als einer von zwei Vorstandsvorsitzenden der DZ Bank, tätig bin und insofern auch öffentlich hauptsächlich in dieser Rolle auftrete, muss man differenzieren, dass ich die Tätigkeit als Buchautor in einer anderen Sphäre ausübe. Bei meinen Veröffentlichungen muss klar sein, mit welchem Hut ich unterwegs bin, und hier ist es der Hut der Privatperson.

Kann es denn angesichts der Themen Ih­res Buches überhaupt so etwas wie eine Trennung von Beruflichem und Privatem geben? Es dreht sich doch in den Ge­schichten alles um die vom Titel schon genannte Frage der Wahrhaftigkeit – und das vor allem in beruflichen und gesellschaftlichen Kontexten.

Mit Sicherheit sind in den Texten keine Menschen, Begebenheiten oder Situationen aus meinem ganz unmittelbaren be­ruflichen Umfeld verankert; es handelt sich ja um Fiktion. In diesem Sinne ist die Trennung also doch vorhanden. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sich ein Mensch nicht teilen lässt. Erfahrungen aus dem Privat- oder Berufsleben flie­ßen in irgendeiner Form mit ein.

Es ist literarisch beruhigend, dass Ihre Erfahrungen als Manager ein solches Buch hervorgebracht haben, denn es ist ja nicht so, dass deutsche Unternehmenschefs derzeit schreibfaul wären. Dirk Rossmann, Eigentümer der gleichnamigen Drogeriekette, hat sich schon zweimal als belletristischer Bestsellerautor hervorgetan, allerdings mit Thrillern. Wie würden Sie Ihr eigenes Buch beschreiben? Und warum schreiben Sie überhaupt?

Ich schreibe, weil ich die Situation eines kreativen Prozesses, konkret: eines leeren Blattes Papier, als spannend empfinde. Aber auch als entspannend. Die Tä­tigkeit des Schreibens bereitet mir Spaß und Freude. Sie hält auch geistig rege und ermöglicht eine gewisse Distanz zum be­ruflichen Alltag. So viel zum Warum. Wenn ich meine Geschichten charakterisieren soll, dann sehe ich bei ihnen drei Eigenschaften. Sie beschäftigen sich mit wesentlichen Fragen, die die Gesellschaft bewegen: zum Beispiel Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Generationengerechtigkeit. Die zweite Eigenschaft ist, dass sie das anhand fiktiver Handlungen mit ebenso fiktiven Personen machen. Das kann eine Entführung sein, ein Familienfest, eine Schulklasse. Und die dritte ist, dass diese Geschichten kurz und prägnant sind, ein offenes Ende haben, das idealerweise überraschend sein soll, manchmal auch etwas wehtut, das Publikum aber einlädt, über diese zentralen Themen einmal aus einer anderen Per­spektive nachzudenken.

Offene Enden sind aber doch das, was sich ein Kunde am wenigstens von seiner Geschäftsbeziehung zu einer Bank wünschen dürfte. Ist Ihr Erzählen also auch so etwas wie Kompensation der normalen Denkweise, die Sie bei der Unter­nehmensführung zu beachten haben?