Dichterin Volha Hapeyeva : Poesie als Heimat

„Im Nachbarland herrscht Krieg“: Als die Dichterin Volha Hapeyeva aus Belarus diese Zeile in ihrem Gedicht „Schwarzer Apfelbaum“ festhielt, im Jahr 2017, war der bewaffnete Kampf prorussischer Separatisten in Teilen der Ostukraine ins vierte Jahr gegangen. Und Hapeyeva, davon handelt ihr Gedicht, befasste sich als Übersetzerin mit Briefen, in denen Angehörige nach Vermissten suchen. Um de­ren quälende Ungewissheit geht es, die sich schließlich, mit der Bestätigung der Identifizierung eines Leichnams, von einem Schweben, einem Dunst verwandelt in den titelgebenden schwarzen Apfelbaum. Wer sich das Bild der abgestorbenen Pflanze – in die Erde wie in den Himmel gekrallt, erstarrt wie schmerzverzerrt – vor Augen führt, dem erschließt sich dessen poetische Kraft sofort.

Dies sei nicht die Zeit für Gedichte: Mit dieser Begründung hatte im Sommer 2020 ein Redakteur abgelehnt, ein Gespräch über ihren neuen Gedichtband zu veröffentlichen, das Volha Hapeyeva seinem Onlinemagazin gegeben hatte. Belarus bereitete sich auf die Präsidentschaftswahlen vor. Der Druck auf die Opposition war immens, es kam zu Protesten, die nach Bekanntgabe des mutmaßlich gefälschten Ergebnisses, das Alexandr Lukaschenko im Amt bestätigte, mit äußerster Gewalt niedergeknüppelt wurden. Für die Dichterin, zu der Zeit Stadtschreiberin in Graz, war an eine Rückkehr nicht mehr zu denken. Als Gastautorin in Feldafing, als Stipendiatin der Kinder- und Jugendbibliothek Blutenburg in München, in Krems und seit vergangenem Jahr als writer in exile am Deutschen PEN-Zentrum lebt Volha Hapeyeva seitdem in eigener Ungewissheit.

In ihrem Essay „Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils“ streift sie ihr persönliches Schicksal allerdings nur am Rande. Von der zitierten Aussage des Redakteurs kommt die promovierte Linguistin auf das Verhältnis von Sprache und Gewalt, auf die Möglichkeiten, mit den Mitteln der Sprache aufzuhetzen und zu unterdrücken, auszugrenzen und zu erniedrigen, Gräueltaten zu verschleiern und zu rechtfertigen, auf die Missbrauchsbeziehung eines Gewaltherrschers zu seinem Volk. Nein, der von Schriftstellern im Exil mitunter gehörte Satz, ihr Zuhause sei die Sprache, kann für Hapeyeva nicht gelten.

Ihre Zeit ist jetzt

Überhaupt: Was für ein Zuhause und was für eine Sprache? Ihre Geburtsstadt Minsk gehöre den Menschen schon lange nicht mehr, schreibt die Dichterin, die sich selbst in Belarus bereits im Exil fühlte und zugleich die Neigung eingesteht, auch ein Hotelzimmer oder das Gästezimmer bei Freunden gleich ein Zuhause zu nennen. Inzwischen – „ich bin mir nicht mehr sicher, in welcher Sprache ich schreibe“ – hat ihr Belarussisch Züge des Deutschen, und natürlich findet sich umgekehrt Belarussisches im hervorragenden Deutsch der 1982 geborenen Sprachkünstlerin, der für „Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils“ an diesem Mittwoch der mit 35.000 Euro dotierte Wortmeldungen-Literaturpreis für kritische Kurztexte der Crespo-Foundation zuerkannt wurde.

In ihrem Essay kommt Volha Hapeyeva auf einen Freund zu sprechen, der noch vor den Unruhen in Belarus ins Gefängnis kam, nur weil er Bücher verkaufte. Ein Poesieliebhaber sei dieser Freund nicht gewesen, dennoch bat er in seinem ersten Brief aus der Haft um Gedichte: „Das half ihm dort zu überleben.“ Unzähligen mag es wie ihm ergangen sein und noch ergehen: Wer sich einmal in Dichtkunst vertieft hat, weiß um den Halt, den sie zu geben vermag.

Die Poesie, darauf kommt Volha Hapeyeva in ihrem bewegenden Text, könne sie ihr Zuhause nennen. Und nicht nur der Krieg in ihrem einstigen Nachbarland, auch mit den Mitteln der Sprache geführt, zeigt: Ihre Zeit ist jetzt.

Volha Hapeyevas Gedichtband „Mutantengarten“ ist im Juni 2020 in der Edition Thanhäuser erschienen, hat 140 Seiten und kostet 24 Euro. Ihr Roman „Camel Travel“ ist 2021 im Literaturverlag Droschl erschienen, hat 128 Seiten und kostet 18 Euro. Der Essay „Die Verteidigung der Poesie in Zeiten dauernden Exils“ soll im Juni im Verbrecher Verlag veröffentlicht werden.