Joan Didions Nachlass : Die berühmte Brille

Joan Didions Brillen haben einen Instagram-Account. 23 Einträge mit 61 Followern. Ihre berühmteste Brille allerdings fehlt dort bisher. Es ist jene aus künstlichem Schildpatt von Celine, mit der Jürgen Teller sie 2015 fotografiert hatte. Am 16. November ersteigerte sie ein Fan für 27 000 Dollar.

Verena Lueken

Am Tag vor der großen Auktion von Teilen ihres privaten Nachlasses schien es angemessen, Didion Respekt zu zollen und ihr Grab in New York zu besuchen. Es liegt in Morningside Heights an der Grenze zu Harlem hinter einer rötlichen Marmorplatte in der Kathe­drale Saint John the Divine, an der seit ihrer Grundsteinlegung im Jahr 1892 herumgebaut wird. Eine Studentin der klassischen Archäologie, die an der Kirchenkasse saß und las, führte mich durch die grell beleuchteten Waschräume und unter Gerüsten hindurch in die stille Kammer mit Wandgräbern, vor denen ein paar Stühle standen, bei einem auch eine Kerze. Aber nicht bei dem der Didions. Hinter der Marmorplatte liegen mit ihr John Gregory Dunne, ihr Mann, ihre Tochter Quintana Roo und ihre Mutter, Eduene Didion.