Unbekannter Rilke-Brief : Einer der besten Nachmittage, die er erlebte

Am 31. Oktober 1905 be­suchten der Dichter Rainer Maria Rilke und seine Frau, die Bildhauerin Clara Rilke-Westhoff, eine der mo­dernsten Kunstsammlungen ihrer Zeit: das private Museum Folkwang im west­fälischen Hagen. Nur wenige Wochen zuvor, Mitte September, hatte Rilke in Meudon, vor den Toren von Paris, die Stelle eines Privatsekretärs bei Auguste Rodin angetreten und vor allem die Korrespondenz mit den deutschsprachigen Sammlern des Bildhauers übernommen. Am 21. Oktober war Rilke nach Dresden gereist, um dort, vor der „Litterarischen Gesellschaft“, zum ersten Mal, einen Vortrag über Rodin zu halten. Zwei Tage später wiederholte er seinen Vortrag in Prag, von wo aus er über Leipzig die Rückreise nach Paris antrat. In Schloss Friedelhausen zwischen Marburg und Gießen traf Rilke dann seine Frau, mit der er bei der befreundeten Gräfin Luise von Schwerin logierte. Und von dort sandte er ein Telegramm an Rodin, in dem er um Aufschub für seine Rückkehr bat: „Lassen Sie mich wissen, lieber Meister, ob Sie nicht ver­reisen werden; in diesem Fall werde ich noch Osthaus Hagen besuchen“, tele­grafierte er ihm am 29. Oktober. So weit die bislang be­kannten Daten und Fakten.

Dass der Besuch Rilkes in dem Privatmuseum von Karl Ernst und Gertrud Osthaus in Hagen tatsächlich stattgefunden hat, konnte bislang jedoch nur vermutet werden. Herta Hesse-Frielinghaus, die vor fünfzig Jahren die Geschichte des Folkwang-Museums und eine erste Biographie von Karl Ernst Osthaus vorlegte, konnte nur von einem Ondit berichten, nach dem Rilke mit seiner Frau das Museum besucht haben soll.