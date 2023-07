Die ukrainische Schriftstellerin Viktoria Amelina, die am 27. Juni bei einem Raketenangriff auf die ostukrainische Stadt Kramatorsk schwer verletzt wurde, ist in einem Krankenhaus in Dnipro gestorben. Die 37 Jahre alte Amelina, die aus dem westukrainischen Lemberg stammt, hat sich besonders um die innerukrainische Verständigung, die Überwindung von Vorurteilen gegen den vermeintlich Russland gegenüber willfährigen Osten des Landes verdient gemacht. Im Jahr 2021 begründete sie in der Kleinstadt New York (Nju-Jork) im Gebiet Donezk, das damals noch ukrainisch kontrolliert wurde, ein Literaturfestival. Heute ist Nju-Jork russisch besetzt.

Kerstin Holm Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Nach Beginn der russischen Invasion schloss Amelina sich der Menschenrechtsorganisation Truth Hounds an, die Kriegsverbrechen russischer Militärs auf den besetzten und später befreiten Gebieten dokumentierte. In der Stadt Isjum fand sie im Herbst 2022 das vergrabene Tagebuch des Kinderschriftstellers Wolodymyr Wakulenko, der von russischen Besatzern entführt und getötet worden war. Amelina hatte mit Wakulenkos Eltern gesprochen, gab das Tagebuch he­raus und schrieb ein Vorwort. Die Publikation ist erst kürzlich erschienen.

Nach dem Beginn des russischen Großangriffs erklärte die Romanautorin Amelina, sie könne keine Fiktion mehr schreiben, sondern nur noch die Ereignisse festhalten. Auch konnte sie zunächst nicht auf Ukrainisch schreiben. In englischer Sprache verfasste sie ein Buch über die Schicksale ukrainischer Frauen, die Kriegsverbrechen und ihr eigenes Leben dokumentieren. Es soll demnächst herauskommen.

Mehr zum Thema 1/

Der Krieg veranlasste Amelina zudem, erstmals Lyrik zu schreiben. Im Rahmen des Projekts „Translating the War“ rezitierte sie ihre Verse über den Fliegeralarm, die ukrainischen Gefallenen und die Träume ukrainischer Kinder, die – wie ihr eigenes – im Ausland darauf warten, nach Hause zurückkehren zu können. Anschließend wurden sie von ihrer Übersetzerin Chrystyna Nazarkewytsch auf Deutsch vorgetragen. Die Lesung bleibt auf Youtube abrufbar. Amelinas letztes Gedicht mit dem Titel „Keine Dichtung“ beschreibt, wie die Verse zustande kamen:

„Die Realität des Krieges

verschlingt die Satzzeichen

die fortlaufende Geschichte

die Zusammenhänge

verschlingt sie

als hätte ein Geschoss

die Sprache getroffen

Gesplitterte Sprache

klingt nach Dichtung

ist aber keine

Und auch das hier ist keine

Sie ist als Freiwillige

im Einsatz in Charkiw.“

Amelina war bis zuletzt als Freiwillige im Einsatz, sie hatte eine Delegation aus Kolumbien nach Kramatorsk gebracht, wo das Geschoss einschlug. Ihr Tod ist ein unersetzlicher Verlust.