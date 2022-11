Gert Ueding wird 80 : Von Philosophie bis Krimi

Als Assistent von Ernst Bloch und Nachfolger von Walter Jens in Tübingen fand Gert Ueding seine Lebensaufgabe. Zugleich prägte er als Juror in Klagenfurt und Rezensent der F.A.Z. den deutschen Literaturbetrieb. Heute wird er achtzig.

Gert Ueding war der letzte Assistent von Ernst Bloch, als der schon mehr als achtzig Jahre zählte. Desillusioniert hatte der große Utopiker 1961 nach dem Mauerbau der DDR den Rücken gekehrt und bekleidete fortan am Philosophischen Seminar Tübingen eine Gastprofessur. Dort studierte auch der als Kleinkind mit seiner Familie aus Schlesien vertriebene Ueding, wobei er als Hauptfach Germanistik gewählt und in Tübingen die Chance genutzt hatte, am einzigen Rhetorik-Seminar der Bundesrepu­blik bei Walter Jens zu hören. Aus diesem disziplinären Dreiklang entstand eine Lebensaufgabe, die ihren Höhepunkt fand, als Ueding 1988 die Nachfolge von Jens antrat. Denn gemäß dem klassischen Vir-bonus-Ideal des Tübinger Rhetorikverständnisses (und dem Selbstbild von Walter Jens) brauchte es einen allseits gebildeten Mann auf diesem Lehrstuhl.

Ueding kalibrierte das eigens für seinen Vorgänger geschaffene Seminar neu: weniger Antike, mehr Gegenwartsliteratur, Medienpraxis und auch philosophische Ästhetik. Waren unter Jens noch Quintilian und der Autor der Rhetoriklehre für Herennius Trumpf gewesen, so wurden es nun Jean Paul oder jene Barockrhetoriker, denen damals die Aufmerksamkeit der deutschen Literaturwissenschaft galt. Das international explodierende poststrukturalistische und de­konstruktivistische Interesse an Rhetorik kam hingegen eher kurz, wodurch sich neuere Forschungsschwerpunkte der Disziplin an hiesige Hochschulen verlagerten, die gar keine Rhetorik-Lehrstühle besaßen.

Sein Rhetorik-Wörterbuch ist eine Großtat der Philologie

Trotzdem sorgte Ueding für eine inspirierende Lehre – gerade weil er so breit interessiert war. Mit dem „Historischen Wörterbuch der Rhetorik“ stemmte er als Herausgeber ein publizistisches Mammutprojekt, das auch in seiner von geplanten zehn auf schließlich acht Bände reduzierten Form als eine der letzten globalen Großtaten der deutschen Philologie gelten kann. Damit trat Ueding spät noch aus dem Schatten von Walter Jens, der ein derartiges systematisches Interesse hatte vermissen lassen.

In der Öffentlichkeit war Ueding allerdings mit ganz anderem präsent: als Rezensent dieser Zeitung unter Marcel Reich-Ranicki, als Juror des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs in Klagenfurt und als Begründer und maßgeblicher Juror des jährlich vergebenen „Cicero“ für die beste deutsche Rede eines Jahres. Die Dankesschuld gegenüber seinem 1977 gestorbenen Lehrer leistete Ueding auf nachhaltige Weise ab, als er 1986 in dessen Heimatstadt die Ernst-Bloch-Gesellschaft ins Leben rief. Denn Ueding liebt auf tiefgründige Weise die populären Werke von Wilhelm Busch und Karl May, zwei Autoren, die durch Blochs Ver­ehrung geadelt und durch den Schüler in biographischen Studien gewürdigt wurden. Wie prägend der greise, nahezu blinde Bloch für Ueding gewesen ist, kann man dessen 2016 erschienenem kleinen Band mit Erinnerungen an den Philo­sophen entnehmen: Vor uns entsteht das Bild eines deutschen Borges.

Nach der Zeit des Lehrens ist nun eine des Schreibens gekommen: Im vergangenen Jahr wagte sich Ueding, der Gen­re-Liebhaber, sogar an einen Campus-Krimi. angesiedelt natürlich in Tü­bin­gen, der Universitätsstadt, der er seit 1965 die Treue hält. Seinen heutigen achtzigsten Geburtstag wird Ueding dort zweifellos lesend verbringen, weil ihn immer schon interessiert hat, „weshalb sich die Bücher mit ihren Lesern und die Leser mit ihren Büchern verändern“, wie es in seinem Standardwerk „Grundriss der Rhetorik“ heißt. Und weiter: „Bildungsmedium in seiner ur­sprüng­lichen Bedeutung ist die Redekunst überall.“ Aber gelehrt wurde sie lange Zeit nur in Tübingen und dort mehr als ein Vierteljahrhundert lang von Gert Ueding.