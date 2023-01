Vargas Llosas Trennung : Wenn einen die Reue packt

Ende des Jahres berichtete das spanische Klatschmagazin „Hola!“, die spanisch-philippinische Society-Lady Isabel Preysler, 71 Jahre alt, habe sich von dem berühmten peruanischen Schriftsteller und Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa (86) getrennt. „Oh“, dachte man, „wie schade! Aber es war irgendwie auch nicht das Richtige.“ Dass es nicht das Richtige gewesen sei, war nur eine Vermutung; und für wen der beiden es nicht das Richtige gewesen sei, auf welche Weise es nicht das Richtige gewesen sei und mit welchen Folgen es nicht das Richtige gewesen sei – dazu stellten sich zunächst überhaupt keine Gedanken ein. Dann fiel der Blick wieder auf „Hola!“. Das Wochenmagazin berichtet über jene, die als höhere Gesellschaft gelten, die Königsfamilie, den Adel, adrette Stierkämpfer sowie Talkshow- und Medienprominenz, und dort waren die Worte Isabel Preyslers groß auf der Titelseite zu lesen: „Mario und ich, wir haben uns entschlossen, unsere Beziehung endgültig zu beenden.“

Paul Ingendaay Europa-Korrespondent des Feuilletons in Berlin. Folgen Ich folge

„Mario und ich“, das waren Mario und Isabel – bei Gala-Events, Opernpremieren oder Akten der Königlichen Spanischen Akademie, deren Mitglied er ist. Bei Fototerminen für die bunten Blätter. Bei Partys der feinen Gesellschaft. Er in Anzug oder Frack, sie in umwerfenden Kleidern. Er mit den bröckelnden Resten einer gewissen Playboy-Schönheit früherer Jahre, sie elegant, geschmeidig, geübt in der Kunst der Repräsentation ihrer selbst, Mutter des Latino-Popsängers Enrique Iglesias und einer Tochter, die ebenfalls Dauerpräsenz in den Gossip-Medien errungen hat. Fast acht Jahre lang regierten diese beiden betagten Prominenten als zweitbekanntestes Liebespaar Spaniens, gleich nach König Felipe und Letizia. Und jetzt: „Mario und ich, wir haben uns entschlossen . . .“.